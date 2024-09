Boric alista su regreso a Chile para enfocarse en el Presupuesto 2025 y el futuro del general Ricardo Yáñez

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente Gabriel Boric aterrizará este jueves en Santiago luego de su participación en la 79 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, para enfocarse en las últimas definiciones del Presupuesto 2025, que debe presentar a más tardar el próximo lunes, y también en el futuro del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado el martes 1 de octubre y que según el llamado “criterio Tohá” debe renunciar antes a su cargo.

Se espera que Boric se reúna este jueves en La Moneda con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, para terminar de ajustar el que será el último presupuesto que presentará y ejecutará en plenitud la actual administración.

Pero esa no será la única situación que atenderá el Presidente, quien debe elegir al reemplazante del general Yáñez para asumir el mando de Carabineros.

Al ser consultado en Nueva York declinó confirmar si Yáñez había presentado su renuncia, limitándose a indicar que “eso no lo puedo anunciar por la prensa”.

Sin embargo, planteó que “con el general Yáñez hemos tenido una relación positiva, hemos apoyado como gobierno con acciones y recursos a Carabineros” y que la institución “tiene que tener continuidad y hay un cuerpo de generales -y lo hemos conversado con Yáñez- que comparten los objetivos de Yáñez de que lo que hay que hacer es fortalecer a Carabineros”.

Venezuela y Bachelet

El mandatario también se refirió a si su candidata para secretaria general de la ONU es la exPresidenta Michelle Bachelet, a lo que manifestó que “sería una falta de respeto anunciar candidaturas que no han sido conversadas con quien se alude”, aunque recordó que en el pacto del futuro que se convino en la ONU uno de los acuerdos es que próximo secretario general sea una mujer y por criterio territorial, le tocará a Latinoamérica, insistiendo en que “no hemos levantado candidaturas”.

Sobre Venezuela insistió en que “hemos dicho lo obvio, en Venezuela se llevó adelante un fraude en las elecciones, no se quiere reconocer la derrota propia” y sobre la posibilidad de reconocer el triunfo del candidato opositor Edmundo González, dijo que “no vamos a dar un título que en la práctica no se tiene. La experiencia de este presidente encargado no tuvo resultados positivos para Venezuela, y en lo que insistimos es una salida pacífica a la crisis, respetar la democracia y validar los resultados que indican una derrota del régimen y que Estados Unidos levante las sanciones a Venezuela”.