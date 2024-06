Boric en Munich: "Lo que estamos haciendo en materia de hidrógeno verde no se va a desarmar en el próximo Gobierno"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los temas económicos volvieron a marcar la agenda del Presidente de la República, Gabriel Boric, pero esta vez más relacionado al mundo de la innovación.

En el tercer día de su gira por Europa, esta vez en Múnich, la capital de Baviera en Alemania, el mandatario participó en el “Summit de Innovación Chile - Alemania”, una instancia organizada por ProChile, cuyo objetivo es fomentar la colaboración bilateral en innovación, ciencia y tecnología entre ambos países.

En la actividad, el mandatario -junto a la delegación que lo acompaña- pudo escuchar de primera fuente la experiencia de diversas startup -tanto chilenas como bávaras- que han logrado crecer de la mano de la colaboración entre ambos países.

Dentro de los casos locales que contaron su experiencia, destacó el testimonio de Strong By Form -firma que colaborará con BMW-; NeoSensing, que se dedica al desarrollo de kits de detección rápida para garantizar la seguridad alimentaria; y Global66, fintech chilena líder en transferencias internacionales y cambios de divisa; entre otros. Todas compañías que tienen alguna alianza en Alemania.

“Esta gira también nos ha permitido conocer empresas que están generando impacto real en la sociedad”, comenzó destacando Boric, añadiendo -sobre los casos locales que participaron del summit- “nos llena de orgullo ver cómo el talento chileno se puede expresar, desarrollar y crecer y crear soluciones”.

Según destacó la autoridad, con Alemania, en particular con Baviera, Chile comparte “una visión común respecto del rol fundamental que juega la innovación en el desarrollo tecnológico y el emprendimiento como motor de crecimiento. Una de las cosas por las que me quedo, de la que tuvimos con las autoridades de Baviera es esta mezcla o síntesis que se logra hacer entre tradición e innovación, que me parece muy virtuosa”, destacó.

En sus palabras, el mandatario reiteró que el fin de estas actividades y los encuentros es posicionar a Chile como uno de los principales países en materia de innovación y tecnología de la región, y reiteró la urgencia de que el país apueste por este tema.

“Desde el Estado hay una visión de inversión de largo plazo en tecnología e innovación, y eso es algo que en Chile durante demasiado tiempo ha habido mucha resistencia, y una resistencia que tenemos que romper para dar el salto y adecuarnos a los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Ahora, las alianzas globales y la internacionalización son elementos cruciales para el éxito de las empresas como las que hemos tenido el privilegio de conocer hoy”, destacó el mandatario.

Energías renovables

En la actividad, en la cual también participó el ministro de Asuntos Digitales del Estado de Baviera, Fabian Mehring, Boric reiteró que Chile ofrece grandes espacios de inversión que tiene Chile en materia de energías renovables.

“Ahora Chile ofrece oportunidades de expansión que son clave para los desafíos globales, en particular para la transición energética. Y se ha mencionado acá las industrias de energías renovables y el hidrógeno verde, lo que no es fruto de la casualidad sino que es una política de Estado. Y esto me parece que también es importante destacarlo una y otra vez. Acá lo que estamos haciendo en materia de hidrógeno verde no se va a desarmar en el próximo Gobierno, independiente del color político que gane las elecciones, porque estamos en una política de Estado en materia de hidrógeno verde”, reiteró el mandatario.

En esa línea, Boric agregó que espera que las decisiones que se han tomado respecto de la Estrategia Nacional de Litio “se mantengan firmes, independiente de cual sea el próximo Gobierno que venga, porque eso es lo que le da certeza a los inversores extranjeros, a los inversores nacionales. Pero además le da seriedad a Chile”, planteó.