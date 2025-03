Boric en modo electoral: enfatiza que “no da lo mismo quien gobierna” en lanzamiento de política nacional de cuidados

En el marco de la presentación de la Política Nacional de Cuidados, el Presidente Gabriel Boric volvió a entrar al debate electoral y afirmó que “no da lo mismo quien gobierna”. Al mismo tiempo, defendió el gasto social mientras -dijo- algunos “hablan de recortes”.

En Conchalí el mandatario expuso la primera Política Nacional de Apoyos y Cuidados y su plan de acción junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, oportunidad en que planteó que “Chile Cuida es una de las iniciativas que más nos enorgullece”, recordando planes del pasado como el programa “Chile Crece Contigo, las políticas de cuidados, Senama, Senadis”; y luego agregó “pero hubo un tiempo en que no pasó mucho, eso significa que no da lo mismo quien gobierna y cuáles son las preocupaciones que tenemos. Algunos están preocupados de hablar de recortes, nosotros estamos preocupados de tener más gasto social, porque esto no es gasto, es inversión”.

Más adelante también en su intervención sostuvo que “esta política llegó para quedarse” y que “hay algunos que dicen que esta es una política woke de izquierda, pero esto no tiene que ver con lógicas políticas de corto plazo”, resaltando que una de las medidas consiste en llegar a inaugurar 100 centros de cuidados comunitarios en todo el país.

La Política Nacional de Cuidados es un instrumento que entrega lineamientos que regirán las iniciativas, planes y programas de apoyos y cuidados en Chile durante los próximos cinco años (2025 a 2030). Su objetivo general es instalar una nueva forma de organizar socialmente los cuidados, con el fin de mejorar el bienestar de las personas que requieren cuidados y de quienes cuidan, y con miras a reconocer el trabajo de cuidados; retrasar, prevenir y atender la dependencia; promover la autonomía; y la corresponsabilidad social y de género.