Erede 2024: Boric reconoce que “los últimos días no han sido fáciles” y llama a colaboración público-privada para enfrentar la crisis de confianza

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Presidente de la República, Gabriel Boric, reconoció la compleja situación que ha vivido el Gobierno en los últimos días, en medio de la investigación por eventual abuso sexual en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a una semana de las elecciones de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

“Los últimos días no han sido fáciles, pero he deseado estar con ustedes de manera virtual para dar muestra del compromiso serio con este plan”, afirmó el jefe de Estado en su intervención de manera telemática en el Encuentro Regional de la Empresa (Erede) 2024 que se desarrolla en el Biobío y al que no pudo concurrir presencialmente debido a la crisis que se vive en el Gobierno producto del caso Monsalve.

Boric originalmente tenía confirmada su participación, pero el escándalo que involucra al exsubsecretario produjo un cambio de agenda.

El mandatario luego se enfocó en la compleja situación económica regional del Biobío, afirmando que “aunque comenzó el proceso de apagado del horno de Huachipato, sabemos que la fuerza emprendedora no se apaga” y que “mi compromiso con ustedes es el mismo que tengo con el país”.

Planteó que “nuestro Gobierno trabaja para retomar la senda del crecimiento y el desarrollo del país. Lo primero fue ordenar la casa, bajar la inflación con una política fiscal responsable y comenzar a recuperar la actividad económica. Ahora es el momento de abrir nuevas oportunidades de desarrollo”.

El gobernante dijo que se rebela contra los pronósticos que condenan a Chile a crecer en la próxima década a tasas del 2%. “El año pasado algunos vaticinaban que Chile iba a crecer al 1,5% y hoy lo vamos a hacer al 2,7%, pero estoy seguro que podemos avanzar más allá de los pronósticos, no estoy conforme, podemos crecer más”, dijo, agregando que para eso es fundamental la colaboración público y privada.

Boric planteó que “volver a creer y volver a retomar las confianzas es fundamental, hoy las instituciones están en crisis de confianza, por eso es importante que quienes tenemos cargos de responsabilidad seamos honestos y tengamos la colaboración como primer objetivo más allá de la confrontación. Nos debe unir el bienestar de Chile”.

El mandatario recordó que luego del cierre de Huachipato el Gobierno presentó el plan de fortalecimiento industrial del Biobío. “Son 32 iniciativas que esperamos pasen del papel a la realidad para crear y proteger el empleo, fortalecer sectores forestales y pesqueros y acelerar la inversión regional”, señaló y se comprometió a visitar la región antes de fin de año para materializar algunas de las acciones del plan.

Foco en seguridad

En otro momento de su intervención, Boric indicó que “garantizar la seguridad es una condición habilitante para que las empresas realicen su labor y activen encadenamientos productivos”, y entregó cifras respecto a la reducción de las cifras de violencia rural y el terrorismo en la zona. “Al 13 de octubre de 2024 se registra una disminución del 42% de eventos en la región del Biobío respecto a 2023, pero no nos conformamos” indicó.