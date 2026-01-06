Felipe Melo renuncia como jefe del Segundo Piso y Boric designa a la exministra Aisén Etcheverry

El ingeniero encabezó el equipo de asesores presidenciales por menos de un año.

Sorpresa en el Palacio de La Moneda.

La mañana de este martes, la Presidencia de la República informó la renuncia del jefe del equipo de asesores presidenciales, Felipe Melo, quien alcanzó a encabezar el denominado Segundo Piso menos de un año. El ingeniero asumió el cargo el pasado 10 de marzo, en reemplazo de Miguel Crispi.

Melo fue previamente director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) durante la actual administración.

"El Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Felipe Melo", dijo la Presidencia en un comunicado.

Así, la Presidencia informó que el cargo será ejercido por la exministra de Ciencias y exvocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry. La abogada se desempeñaba desde julio del año pasado como jefa de Planificación Estratégica de La Moneda.