Proyecto que pone fin al CAE: Cataldo expone en comité político que solución será “para todos, pero en función de cada realidad”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expuso este lunes ante el Presidente Gabriel Boric los avances del proyecto de ley que elabora junto a la cartera de Hacienda para poner fin al sistema de financiamiento con Crédito con Aval del Estado (CAE) en la educación superior.

Tras participar en el comité político en La Moneda, el secretario de Estado explicó que se abordaron los aspectos de la reorganización de la deuda educativa y la construcción de un nuevo financiamiento de la educación superior. “Hemos presentado el diseño del proyecto, sus componentes y respondido preguntas”, señaló.

Cataldo dijo que la iniciativa, cuyo envío al Congreso se prevé para después del 18 de septiembre y antes que termine ese mes, está en su etapa final de “diseño técnico político”.

“Se termina el CAE, eso va a ocurrir; y considera la eliminación de la participación de la banca, ya que incluso la propia banca no se siente cómoda con el CAE”, expresó el ministro de Educación.

Junto con evitar entrar en el detalle del proyecto, Cataldo adelantó que las soluciones específicas las están viendo con Hacienda y que están mirando cuál es el esquema de solución a la deuda educativa que se presenta por grupos de estudiantes o egresados con deuda.

Consultado si es una condonación universal o caso a caso, planteó que “los mecanismos serán dados a conocer en su momento”, pero reiteró que se está “buscando una solución para todos” y que serán en función de las realidades de cada cual, “porque lo que buscamos es que el proyecto sea progresivo y justo, por eso debe ser con una mirada de los que están en mejores condiciones respecto a los que están en peores condiciones”.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, agregó que la idea es que el proyecto se fundamente no solo en cumplir un compromiso programático, sino que “el CAE no es sostenible ni para las personas endeudadas ni fiscalmente para el Estado”.

La secretaria de Estado dijo que la iniciativa en estudio “busca desbancarizar el sistema del financiamiento de la educación superior, sacar a la banca privada de esta ecuación; atender a las distintas realidades de los deudores, eso se basa en principios de progresividad y justicia, y creación de un nuevo sistema de financiamiento justo y sostenible”.

En esta misma lógica, confirmó que no es una solución universal, sino que “hay diferenciación efectivamente, porque las realidades son distintas, hay gente que no terminó la carrera, no tiene empleos, es de más bajos recursos, por tanto, la solución no es homogénea, pero sí justa y progresiva”.