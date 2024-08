Tohá se muestra preocupada de que opción presidencial afecte su trabajo en Interior

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Me preocupa mucho que esto intervenga en el trabajo que estamos haciendo”, sostuvo la ministra del Interior, Carolina Tohá, respecto al posicionamiento de su nombre como opción presidencial del oficialismo para el 2025 y los efectos que eso podría tener en su rol como encargada del ministerio del Interior y el combate al crimen organizado.

Al ser consultada por el tema en entrevista en Radio Infinita señaló que “claro que me preocupa, y por eso he estado siempre muy atenta a decir que no se debe adelantar esa discusión, porque no tenemos ninguna idea de cómo se va a resolver”, el nombre del candidato del sector.

Mostró sus reparos a adelantar la discusión presidencial porque es un ejercicio “inútil” y porque “la gente cuando ve que está esa posibilidad, empieza a considerar que, si es de oposición no pueden resultar las cosas de seguridad, porque a lo mejor eso sería visto electoralmente como un cálculo futuro”.

La jefa de gabinete señaló que “prefiero ser sincera, decir eso se va a valorar en su momento, ahí lo veremos, pero ahora estamos en otra cosa” y señaló que en su colectividad, el PPD, ha manifestado “a todo el mundo” que no la instalen como candidata.

Lo anterior debido a que “las cosas de seguridad son la prioridad del país, entonces hay que concentrarse en eso absolutamente” y consultada por qué no ha descartado su opción presidencial sostuvo que “uno puede decir lo descarto totalmente, pero como eso se va a ver después, da lo mismo lo que uno diga hoy”.