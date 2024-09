Vallejo responde a Mewes por críticas en conflicto con PMGD: “Tiene que ver con conocer la realidad del país ante una situación extraordinaria”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo se refirió a los dichos del timonel de la CPC Ricardo Mewes, quien el fin de semana, a raíz del debate por los subsidios a Pequeños Medios de Generación Distributiva (PMGD), planteó que se están “cambiando las reglas del juego” y que no es posible que “se subsidie a la mitad del país” instando a que las ayudas deben ser focalizadas en los sectores más vulnerables.

Vallejo afirmó que “estamos tomando una medida extraordinaria por una situación extraordinaria, el subsidio que se ha propuesto triplicar es justamente porque se produjo un alza extraordinaria de las cuentas de la luz por el descongelamiento que había que realizar”.

Luego apunto a Mewes señalando que “el presidente de la CPC sabe que hoy nuestro Registro Social de Hogares no mide solo pobreza, mide vulnerabilidad con diversas variables, la vulnerabilidad no es igual a pobreza; mide distintos factores de riesgo que se agregan a la situación de ingresos del hogar”.

La vocera agregó que “el subsidio, como otras políticas que hemos ido empujando, tiene que ver con conocer la realidad del país y que aquí hay una necesidad de poder acompañar a miles de hogares, hablamos del 50% de los más vulnerables, para enfrentar esta alza extraordinaria eléctrica a propósito del descongelamiento”.

Sin candidato a Contraloría

Vallejo también se refirió a la indefinición del gobierno para postular a un candidato(a) a Contralor General de la República titular, a más de 280 días en que Dorothy Pérez ejerce como suplente.

Explicó que “todos pueden tener la tranquilidad que la Contraloría sigue cumpliendo a cabalidad sus funciones, aunque todavía no esté nombrada la titular o el titular a su cabeza”.

Planteó que “lo que estamos trabajando es tener un nombramiento que tenga acuerdo en el Senado cuando la propuesta se presente y no vamos a estar meses discutiendo un nombre. Se trabaja en eso mientras tenemos la tranquilidad que Contraloría funciona”.

Nombramiento Diego Vela

Camila Vallejo también fue consultada por las críticas de la oposición al nombramiento de Diego Vela como asesor del embajador ante la OCDE, Hernán Frigolet, descartando amiguismo o pitutos. “No es así, estos son nombramientos que pasan por el ministerio de Hacienda, el representante en la OCDE es el embajador Frigolet, los embajadores tienen equipos de colaboración de segunda línea, en ese equipo se suma una persona con competencias y capacidades”.

Explicó que “reemplaza a una persona que no es dejada a un lado, es ascendida a cumplir funciones de mayor rango en materia internacional” y agregó que “evidentemente que el gobierno no pone en los equipos de extrema confianza a gente de oposición. No sé qué esperaba la oposición de un nombramiento como este que no es una jefatura ni ADP. No vamos a poner a alguien de la UDI, ni de Chile Vamos, ni de la oposición, sino que a alguien del sector y que tenga competencias y las tiene”.