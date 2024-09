Ricardo Yáñez renuncia a Carabineros: “Jamás pensé en acudir como general director en servicio activo” a su formalización

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En la tarde de este viernes, cerca de las 17:00 horas y en forma personal, el hasta entonces general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric en La Moneda, hasta donde acudió para reunirse con el mandatario y hacerle ver su decisión ad portas de su formalización el próximo 1 de octubre por casos relacionados con eventuales vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social.

En momentos en que Yáñez ya bajaba desde la oficina del mandatario, desde Presidencia informaban que “el Presidente de la República, Gabriel Boric, ha aceptado la renuncia del General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez Reveco” y que “asimismo, se informa que el Jefe de Estado ha nombrado como nuevo general director de Carabineros de Chile al general Marcelo Araya Zapata”.

A la fecha, el general Araya se desempeñaba como general subdirector de Carabineros de Chile. Cuenta con 36 años en la institución, egresó de la Escuela de Carabineros en 1988, integró la Dirección de Inteligencia y el Departamento de Análisis. Asimismo, fue comisario en Iquique, Jefe de drogas Zona Norte, Prefecto de la Prefectura de El Loa y jefe del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos. En 2020 estuvo encargado de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, para luego asumir en 2022 como subdirector de Carabineros.

“Renuncio por respeto a la institución”

Ex ahora exgeneral director, luego de reunirse con el Presidente, sostuvo que “con el Presidente he tenido desde el primer día una relación con suma franqueza. Él fue quien me ratificó en el cargo y en estos casi cuatro años me ha permitido desarrollar un proyecto de modernización” de la institución.

Explicó que “he tomado la decisión por un tema de convicción personal frente a la inminente formalización del 1 de octubre. Jamás habría pensado ir en mi condición de general director en servicio activo, el respeto hacia la institución y los carabineros me obligan a tomar esta decisión que duele, pero que es un deber cumplirla, por cuanto este uniforme se debe honrar y cuidarlo”.

Señaló que “la institución debe continuar y existen las personas que pueden darle esa continuidad, el país necesita una estabilidad en mejorar las condiciones de seguridad” e informó que se reunirá con su sucesor.