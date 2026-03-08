Jeannette Jara anuncia que seguirá militando en el Partido Comunista “por su valor en torno a principios que comparto”
En su primera reflexión tras la derrota electoral, la excandidata presidencial señaló en entrevista Con Mesa Central, que la agenda de la izquierda en Chile “se quedó corta” frente a la brecha de insatisfacción que encontró la ultraderecha a nivel mundial con el sistema democrático.
Noticias destacadas
"Nuestra agenda como izquierda en Chile (...) se quedó corta para el contexto hoy día actual y (Franco) Parisi ahí generó una representación importante de una clase media aspiracional en nuestro país", dijo este domingo Jeannette Jara en su primera reflexión tras la derrota ante José Antonia Kast en la segunda vuelta presidencial en diciembre del año pasado.
En una entrevista con Mesa Central de Canal 13, la excandidata presidencial y exministra de Trabajo y Previsión Social, señaló que dicha lectura tendría razones de fondo "que tienen que ver con nuestra sociedad y cómo nosotros hemos logrado leerla desde el progresismo y la centroizquierda".
A su vez, aseguró que "en Chile hace mucho tiempo está instalada la idea de quien esté en el poder es impugnable".
Con ello, la excandidata presidencial cerró su reflexión aludiendo a la "brecha de insatisfacción" que encontró la "ultraderecha a nivel mundial con el sistema democrático, donde lo que hace muchas veces es incentivar el odio hacia el otro".
Respecto al próximo cambio de mando y el encuentro entre el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast durante la jornada de este domingo, dijo que "es importante que se retome el diálogo".
Sin embargo, agregó que le hubiese gustado que el encuentro se realizara otro día, no en el Día Internacional de la Mujer porque "las mujeres tienen este día, esta mañana y lamentablemente no se priorizó".
"Me quedo en el Partido Comunista"
En medio de la conversación sobre las tensiones de su partido y sobre su futuro político, la exministra aseguró que se quedará "militando" en el Partido Comunista (PC).
Sobre las razones de ello, señaló que la principal "es por su valor en torno a principios que comparto, que tienen que ver con un mejor país, justicia social y bien común. Que son valores que hoy son más escasos en la política".
Sobre el rol de la oposición en el nuevo Gobierno y los roces que ha tenido su propio sector, la excandidata agregó que "nuestra tarea prioritaria tiene que estar en construir una buena oposición. Que sea propositiva, que dentro de su diversidad logre trabajar en unidad y que además logre construir alternativas a un Gobierno con el cual no compartimos la ideología".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ingevec cierra histórico 2025 con retorno de capital sobre 20% y backlog equivalente a 27 meses de ventas promedio
Niveles de ROE consistentemente sobre 20% son considerados altamente atractivos para la inversión. De hecho, la acción de Ingevec triplicó su precio en 2025 y tuvo uno de los mejores desempeños de la bolsa chilena.
La OCDE alerta por "inflación de calificaciones” e inequidades por distintas modalidades de contratos en el sector público en Chile
El organismo multilateral realizó propuestas centradas en el desarrollo de una arquitectura común de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la movilidad y la mejora de la gestión del desempeño.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete