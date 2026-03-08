Jeannette Jara anuncia que seguirá militando en el Partido Comunista “por su valor en torno a principios que comparto”

En su primera reflexión tras la derrota electoral, la excandidata presidencial señaló en entrevista Con Mesa Central, que la agenda de la izquierda en Chile “se quedó corta” frente a la brecha de insatisfacción que encontró la ultraderecha a nivel mundial con el sistema democrático.

"Nuestra agenda como izquierda en Chile (...) se quedó corta para el contexto hoy día actual y (Franco) Parisi ahí generó una representación importante de una clase media aspiracional en nuestro país", dijo este domingo Jeannette Jara en su primera reflexión tras la derrota ante José Antonia Kast en la segunda vuelta presidencial en diciembre del año pasado.

En una entrevista con Mesa Central de Canal 13, la excandidata presidencial y exministra de Trabajo y Previsión Social, señaló que dicha lectura tendría razones de fondo "que tienen que ver con nuestra sociedad y cómo nosotros hemos logrado leerla desde el progresismo y la centroizquierda".

A su vez, aseguró que "en Chile hace mucho tiempo está instalada la idea de quien esté en el poder es impugnable".

Con ello, la excandidata presidencial cerró su reflexión aludiendo a la "brecha de insatisfacción" que encontró la "ultraderecha a nivel mundial con el sistema democrático, donde lo que hace muchas veces es incentivar el odio hacia el otro".

Respecto al próximo cambio de mando y el encuentro entre el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast durante la jornada de este domingo, dijo que "es importante que se retome el diálogo".

Sin embargo, agregó que le hubiese gustado que el encuentro se realizara otro día, no en el Día Internacional de la Mujer porque "las mujeres tienen este día, esta mañana y lamentablemente no se priorizó".

"Me quedo en el Partido Comunista"

En medio de la conversación sobre las tensiones de su partido y sobre su futuro político, la exministra aseguró que se quedará "militando" en el Partido Comunista (PC).

Sobre las razones de ello, señaló que la principal "es por su valor en torno a principios que comparto, que tienen que ver con un mejor país, justicia social y bien común. Que son valores que hoy son más escasos en la política".

Sobre el rol de la oposición en el nuevo Gobierno y los roces que ha tenido su propio sector, la excandidata agregó que "nuestra tarea prioritaria tiene que estar en construir una buena oposición. Que sea propositiva, que dentro de su diversidad logre trabajar en unidad y que además logre construir alternativas a un Gobierno con el cual no compartimos la ideología".