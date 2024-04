Censo 2024: INE entrega nuevo balance con el 71% de las viviendas visitadas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En una nueva actualización del proceso censal, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Censo de Población y Vivienda 2024 lleva seis semanas de trabajo en terreno, con 71% del territorio nacional recorrido y cuatro millones de viviendas visitadas.

De acuerdo al organismo, el despliegue territorial va avanzando según lo planificado. De las regiones, destacan Biobío y Ñuble como las que lideran la mayor con la mayor cobertura, con 76,1% y 74,8% del territorio recorrido, respectivamente.

Mientras que Aysén 56,9%, Magallanes 62,2% y Antofagasta 64,5% son las que se quedan más atrás. Por su parte, la Región Metropolitana cuenta con el 69% de su territorio recorrido y Valparaíso con 69,4%

También se registró que cerca del 6% de las viviendas visitadas no han podido o han optado por no realizar la entrevista presencial. No obstante, seguirán siendo visitadas en las próximas semanas, en conjunto a las que se encuentran en los nuevos territorios a recorrer.

Para la modalidad de Censo en Línea se han entregado 671.583 cartas de invitación en todas las regiones, número que irá aumentando en el transcurso del levantamiento. El organismo recordó que se puede acceder a la página web censo2024.cl, ingresando con el código que aparece en la carta de invitación que se le entregó a la vivienda.

“Hacemos un llamado a responder el Censo en Línea si se ha recibido la carta de invitación. Todos los residentes habituales del país tenemos la enorme responsabilidad de responder al censo, y debemos cumplirla”, señaló el director nacional del INE, Ricardo Vicuña.