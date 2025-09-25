Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Laboral & Personas
Laboral & Personas

Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”

El economista planteó dudas sobre la ampliación del estudio de empleo incluido en el IPOM, señalando que se trata de un informe disponible desde diciembre de 2024 y que su difusión ahora podría responder a otros intereses.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Jueves 25 de septiembre de 2025 a las 17:00 hrs.

IPOM Economistas Banco Central empleo
<p>Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Mapa accionario de Falabella se sigue moviendo y Paola Cúneo vende papeles del retailer por $ 160 millones
2
Economía y Política

Vicepresidenta del BC y estudio sobre el impacto del salario mínimo en el empleo: “El efecto que da en realidad no es tan grande”
3
Economía y Política

Gobierno prohíbe el derecho a huelga en 73 empresas y, por primera vez, de forma parcial en cuatro compañías
4
Empresas

El análisis de los empresarios Larraín Matte, Cueto y Said sobre el momento de los negocios en América Latina
5
Economía y Política

Continúa acabándose el subsidio fiscal a los combustibles y la recaudación del Mepco supera los US$ 53 millones en el segundo trimestre
6
Economía y Política

Jara vuelve a perfilar a tres economistas mujeres como sus candidatas a potencial ministra de Hacienda
7
Empresas

No solo US$ 1.500 millones: la traba que enfrentaría Cencosud ante una eventual compra de Carrefour Argentina
8
DF MAS

Una mina de oro y un abogado acusado de prevaricación: la pelea que ronda al proyecto El Zorro
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete