El año parte en rojo: otra caída suman los avisos laborales por internet en enero
Cifras del Banco Central muestran descensos desde octubre de 2025.
Una baja de 9,8% registró el Índice de Avisos Laborales de Internet (IALI) durante enero de este año frente al mismo período de 2025, según informó este lunes el Banco Central.
Con este resultado ya son cuatro los meses en rojo tras un positivo tercer trimestre del año pasado y mucho más en línea con los descensos que persistieron -aunque de mayor magnitud- desde 2022.
De hecho, en enero de 2025 también se observó una caída, la que fue del orden de 2%.
El IALI -que se actualiza los días 7 de cada mes- corresponde al promedio simple de los avisos publicados en los principales portales de empleo web en Chile, con cobertura a nivel nacional.
El índice general agregado se publica de forma mensual, en tanto que sus desgloses regionales y por grupo ocupacional, son difundidos trimestralmente.
