Ante inversionistas extranjeros, el nuevo vicepresidente del Banco Central enfatiza que la tasa actual de 4,5% sigue siendo "restrictiva"
Alberto Naudon participó de la 12va BBVA Latin America Conference en Londres.
Noticias destacadas
Hasta Londres, Inglaterra, llegó el recientemente nombrado vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, para analizar el desempeño de la economía chilena.
En la 12va BBVA Latin America Conference, su participación estuvo marcada por el optimismo: “Al entrar en 2026, la situación macroeconómica de Chile es claramente más sólida que hace un año”.
Naudon resaltó que la inflación se está acercando al objetivo, las expectativas siguen bien ancladas, la actividad se ha recuperado y el impulso externo es más favorable. No obstante, dijo que siguen existiendo retos, en particular en lo que respecta a la inflación de los servicios, la debilidad del mercado laboral y un entorno mundial aún incierto.
“Los últimos datos estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, pero, en mi opinión, hay buenas razones para pensar que se trata de un fenómeno transitorio”, declaró, a su vez, en relación al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre, que creció un 1,2% anual.
Pese a su mirada positiva, el vicepresidente del ente autónomo dijo que siguen existiendo retos, en particular en lo que respecta a la inflación de los servicios, la debilidad del mercado laboral y un entorno mundial aún incierto.
El consejero también habló de política monetaria. “Con la tasa de interés oficial en el 4,5%, mi valoración es que las condiciones monetarias siguen siendo ligeramente restrictivas”, lanzó.
“Dicho esto, medir el grado de restrictividad es intrínsecamente incierto”, agregó.
Por su parte, el economista aseguró que de cara al futuro, la combinación de una mayor demanda de inversión a nivel mundial y un menor ahorro agregado podría mantener las tasas reales algo más altas que en el período prepandémico, aunque la magnitud y la persistencia de este cambio siguen siendo inciertas y deberán seguirse de cerca.
Desafíos para 2026
En su exposición, Naudon también delineó tres factores a considerar que cree que serán “especialmente relevantes” este año.
En primer lugar, el vicepresidente mencionó que “la combinación de una actividad más fuerte de lo esperado y un resultado de inflación más benigno plantea la cuestión de si el crecimiento de la productividad podría estar mejorando”.
“Algunos indicadores apuntan en esa dirección, y nuestra hipótesis de referencia incorpora una revisión marginal al alza del crecimiento potencial. Los análisis recientes de la Comisión Nacional de Productividad apuntan en esa dirección”, agregó.
En tanto, los nuevos datos del censo también podrían dar lugar a futuras reevaluaciones de la tendencia de crecimiento, afirmó el economista.
En segundo lugar, dijo que la evolución del tipo de cambio real merece una atención especial.
“Las apreciaciones monetarias suelen producirse junto con una fuerte demanda e inversión, como parte de un ajuste de equilibrio general. Si bien parte de la reciente apreciación puede reflejar unos fundamentos más sólidos, no me resulta obvio en qué medida refleja una corrección de la elevada prima de riesgo monetario anterior, una cuestión que fue el tema central de mi presentación aquí hace dos años. Esta distinción será importante para evaluar la dinámica de la inflación y la respuesta adecuada de la política monetaria”, delineó.
Por último, el consejero advirtió que la incertidumbre sigue siendo elevada en el entorno externo. “No se puede descartar un cambio repentino en la confianza mundial, basta con ver cuántos acontecimientos han tenido lugar durante el primer mes del año: Venezuela, Irán y Powell, por mencionar solo algunos. Esto es especialmente relevante en un entorno en el que la valoración de los activos financieros sigue siendo elevada”, cerró Naudon.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete