Aumenta el déficit de la cuenta corriente y la deuda externa de Chile al tercer trimestre
La balanza comercial de bienes registró un superávit de US$ 2.384 millones, lo que contrasta con el saldo de US$ 4.079 millones del tercer trimestre del año anterior, informó este martes el Banco Central.
Noticias destacadas
Durante el tercer trimestre de 2025, la cuenta corriente registró un déficit de US$ 4.599 millones, equivalente a 5,4% del Producto Interno Bruto (PIB), según informó este martes el Banco Central.
Con ello, el saldo negativo acumulado en un año representa el 2,5% del Producto.
“El resultado es reflejo del saldo deficitario de la renta y la balanza comercial de servicios, el cual fue en parte compensado por el superávit de la balanza comercial de bienes”, dijo la entidad monetaria.
Por su parte, la deuda externa se situó en US$ 269.408 millones, lo que representó un aumento de US$ 9.952 millones en el lapso, explicado por las transacciones de los sectores Gobierno, empresas y bancos. En tanto, la deuda externa de corto plazo residual totalizó US$ 67.681 millones.
En el caso de la cuenta financiera, esta registró entradas netas de capital por US$ 5.439 millones, atribuibles a la compra de bonos gubernamentales y al otorgamiento de préstamos a empresas y bancos por parte de inversionistas no residentes.
Por su parte, al cierre de septiembre, la posición de inversión internacional (PII) neta se ubicó en US$ 63.917 millones, observándose una disminución del saldo deudor respecto del trimestre anterior.
“Esta respondió a los efectos de valoración de la posición neta -incrementos por tipo de cambio y precios-, que fueron compensados por el mayor endeudamiento de la cuenta financiera”, explicó el instituto emisor.
Balanza comercial
El ente autónomo informó también este martes que la balanza comercial de bienes registró un superávit de US$ 2.384 millones en el tercer trimestre, lo que contrasta con el saldo de US$ 4.079 millones del mismo lapso del año anterior.
Los envíos de bienes se ubicaron en US$ 25.084 millones entre julio y septiembre, lo que representa un alza de 4,6%, consistente con un incremento de 5,2% en precios y una disminución de 0,6% en volúmenes. Las importaciones de bienes alcanzaron un total de US$ 22.700 millones (FOB) y US$ 24.388 millones (CIF).
La balanza de servicios, en tanto, registró un déficit de US$ 2.276 millones. Las exportaciones crecieron 7,5% y las importaciones 1,3%, totalizando US$ 3.189 millones y US$ 5.465 millones, respectivamente.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El “Central Park” de Punta Arenas enciende la polémica: codiciado paño desata una dura batalla legal por la expropiación de los terrenos
Una pista de patinaje sobre hielo, un museo y una arena para espectáculos masivos, además de bosques y grandes áreas verdes contempla el proyecto impulsado por el Ministerio de Vivienda, cuya expropiación exigiría más de $ 21 mil millones, cifra que ha sido objetada por algunos miembros del Consejo Regional.
Ingevec sube a 32% su posición en fondo de LarrainVial que administra siete edificios de renta residencial en Santiago
La constructora aumentó su participación en alrededor de 7 puntos porcentuales desde el cierre del segundo trimestre, después de llamar a un aumento de capital por mayores costos de lo previsto, frente al cual no acudió un grupo minoritario.
Cuéntame la Firme vuelve a tomarse uno de los escenarios de EtM Day 2025 para abordar el fracaso en el emprendimiento
La tercera versión del conversatorio moderado por Roberto Camhi reunirá a Gustavo Morandé (Zapping), Dakota Miranda (MyCocos) y Diego Tagle (Froens), quienes compartirán aprendizajes y errores en el crecimiento de sus negocios.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete