Tras dispares cifras del comercio y la industria, el mercado proyecta que el Imacec creció cerca de un 2% en noviembre

La actividad económica mostró un desempeño heterogéneo durante noviembre. Según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la actividad del comercio registró un aumento interanual de 6%, mientras que la producción industrial anotó una contracción de 0,8% en 12 meses.

“El conjunto de datos fue un tanto peor a lo previsto, particularmente en el caso de la manufactura que retrocedió 1,3%. La caída de la minería no sorprendió ya que venía cayendo hace varios meses y el comercio tuvo un resultado positivo, pero más débil al de los meses previos. Con todo, no hay razones para pensar que esto sea algo más que una cuestión puntual”, esbozó el gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández.

Por otro lado, el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (CIES-UDD), Carlos Smith, planteó que “de acuerdo a la información entregada por el INE, hoy día uno puede ver una economía que está como a dos velocidades: un consumo que muestra resiliencia, especialmente en el tema digital, y una producción industrial que sigue frenada, sigue enfrentando desafíos estructurales”.

El Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) registró un incremento de 22,9% interanual.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

“Las cifras del comercio no sorprenden, pues ha habido un sostenido crecimiento en la confianza de los consumidores durante el año”, postuló, a su vez, el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román.

Eso sí, el economista jefe de Coopeuch, Felipe Ramírez, resaltó que el comercio al por menor tuvo un retroceso mensual de 0,3% (cifra desestacionalizada), luego de tres registros consecutivos de alzas. Lo anterior, posiblemente, fue incidido porque en noviembre, a diferencia de octubre, no hubo Cyberday.

Distinto fue el caso de la manufactura y la minería. La primera presentó un descenso de 1,3% en 12 meses, explicado por la baja en la producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, mientras que el Índice de Producción Minera (IPMin) mostró una disminución de 1,3%, incidido por la minería metálica, “lo que en parte estaría asociado aún al accidente de El Teniente de fines de julio”, aseguró Ramírez.

“Para el caso de la minera estatal, era sabido que la falta de inversiones iba a limitar su producción a pesar de los altos precios del cobre actuales”, planteó, a su vez, Román.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Lo que ve el mercado

Tras los resultados mixtos, los analistas sacan las calculadoras para proyectar el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre, que publicará este viernes 2 de enero el Banco Central.

Coopeuch prevé un Imacec de 1,8% para el penúltimo mes del año, cuando los servicios aportarían la mayor incidencia. El Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), también se anota con esa cifra. “Detrás de esta proyección, se debe considerar que, durante 2025, el mes de noviembre presentó el mismo número de días hábiles que en 2024”, explicó su economista, Valentina Apablaza.

“De esta forma, la economía se encamina a cumplir nuestra expectativa de crecimiento del PIB real en torno a 2,4% anual para el cierre de 2025”, sumó Apablaza.

Gemines, en tanto, se la juega con una expansión de 1,9% en 12 meses para noviembre.

Algo más optimista, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) apuesta porque el indicador elaborado por el ente autónomo se ubique en torno a 2%, y el CIES-UDD se suscribe con un 2,2%, al igual que la última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE).