Beneficiarios finales de empresas: ChileCompra detecta millonarios montos y potenciales conflictos de interés tras cruce de datos masivos

El organismo está notificando a 153 entidades del Estado para que adopten medidas correctivas ante riesgos de probidad, tras detectar 1.131 órdenes de compra que involucran a 287 proveedores del Estado.

Millonarios montos involucrados en potenciales conflictos de interés en órdenes de compras en el Estado detectó el organismo ChileCompra, servicio dependiente del Ministerio de Hacienda, en el marco de su nueva facultad de monitoreo de probidad derivada de la reforma a la Ley de Compras Públicas.

El organismo encabezado por Verónica Valle emitió alertas a 153 entidades del Estado y organismos fiscalizadores, a través de su observatorio en la materia. La medida se adoptó tras detectar riesgos asociados a potenciales conflictos de interés en 1.131 órdenes de compra, involucrando a 287 proveedores, por un monto total de $ 3.452 millones.

Según explicaron en la entidad, la identificación de estas irregularidades, registradas entre enero y noviembre de 2025, fue posible gracias al nuevo Sistema de Detección, Gestión y Resolución de Conflictos de Interés.

Esta herramienta permite cruzar la base de datos de Mercado Público -que transa anualmente más de US$ 20.000 millones, equivalentes al 5% del PIB- con el Sistema de Información y Administración de Personal del Estado (Siaper) de la Contraloría General de la República, gracias a un convenio de colaboración con esta entidad fiscalizadora.

El objetivo de esta herramienta es monitorear la competencia y la probidad en el uso de los recursos fiscales a través de la interoperabilidad de bases de información y la inteligencia de datos, en el contexto de la reforma a la Ley 19.886 y la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP).

Beneficiarios finales

El análisis de ChileCompra puso foco en los beneficiarios finales. O sea, las personas naturales que poseen el 10% o más del capital de las sociedades proveedoras. A la fecha, el sistema ya ha identificado a 196.000 personas en el primer nivel de la malla societaria, permitiendo detectar si estos dueños son o han sido funcionarios de los mismos organismos que emiten las órdenes de compra.

Si bien no todas estas situaciones constituyen necesariamente una infracción a la normativa vigente, ChileCompra está oficiando a las entidades involucradas y a las fiscalizadoras sobre estos casos, los que representan "riesgos relevantes en materia de conflictos de interés, los que deben ser analizados y gestionados oportunamente por las instituciones públicas", explicaron.

"ChileCompra ya ha derivado en medidas correctivas como sumarios administrativos y nulidad de contratos. Un caso emblemático ocurrió en la Municipalidad de Canela, donde la Contraloría detectó 32 procesos de compra por $ 110 millones con una empresa propiedad de un funcionario municipal", enfatizaron.

Aumentan informes de irregularidades

El Observatorio de ChileCompra ha automatizado la supervisión del 100% de los procesos en Mercado Público, monitoreando de forma continua más de dos millones de transacciones anuales.

De esta manera, gracias a la inteligencia de datos, en 2025 los informes de alerta por irregularidades remitidos a organismos fiscalizadores aumentaron en un 207%.

Actualmente, la entidad integra inteligencia artificial (IA) y procesamiento de lenguaje natural para optimizar la detección de posibles casos de corrupción mediante el análisis avanzado de datos y documentos.

Además, se trabaja en un sistema de alertas en línea que advertirá a compradores y proveedores sobre posibles conflictos de interés en el momento exacto en que se ingresen o abran las ofertas en la plataforma de Mercado Público.