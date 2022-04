Chile coloca bono social en pesos por equivalente a US$ 2.040 millones

Chile colocó hoy miércoles un nuevo bono denominado en pesos por el equivalente a US$ 2.040 millones entre inversionistas locales e internacionales, informó el gobierno.

Más temprano, IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv, dijo que el país emitiría un bono "euroclearable" denominado en pesos para financiar gastos sociales.

"Los instrumentos colocados fueron bonos en pesos con vencimiento en 2028 (BTP-2028) por el equivalente a US$ 2.040 millones. La tasa de interés de la operación fue de 4,60%", dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

La cartera dijo que la demanda alcanzó a aproximadamente US$ 3.600 millones, lo que representa 1,8 veces lo adjudicado. Los inversionistas extranjeros representaron 47% de la operación.

Los bonos se consideran "sociales" según el Marco de Bonos Sostenibles publicado por el Ministerio en noviembre 2020, que establece las bases de emisiones verdes, sociales y sostenibles, de acuerdo a estándares de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).

Chile ha colocado US$ 18.060 millones en bonos temáticos, de los cuales US$ 8.904 millones son sociales, US$ 7.656 millones son verdes y US$ 1.500 millones son sostenibles.

"La porción asignada a inversionistas extranjeros será mantenida inicialmente en la cuenta de Euroclear Bank S.A./N.V. en el Depósito Central de Valores, y podrá ser transada en dicha plataforma", dijo el comunicado.

Itau BBA y Scotia Capital fueron los coordinadores de la transacción.