Consejero del Banco Central defiende estudio sobre impacto de salario mínimo y 40 horas, pese a discrepancias de Boric: “El efecto está”

Claudio Soto respaldó el trabajo del instituto emisor, asegurando que el estudio respecto al impacto del aumento de los costos laborales en el empleo "está técnicamente muy bien hecho".

Por: Catalina Vergara

Publicado: Jueves 11 de septiembre de 2025 a las 18:05 hrs.

Banco Central Boric mercado laboral Catalina Vergara
<p>Foto: Banco Central.</p>

Foto: Banco Central.

