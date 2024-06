Depósitos sin movimiento: Dipres pide a los ministerios reclamar acreencias bancarias próximas a vencer

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cada año, son millones los recursos empozados en el sistema financiero sin movimientos, cuyos titulares fallecieron o simplemente se olvidaron de su existencia. Son las denominadas acreencias bancarias, que cada año son identificadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en un listado de recursos pendientes de reclamo.

¿La razón? Si al cabo de tres años nadie reclama la propiedad de los depósitos a plazo, captaciones o montos en cuentas financieras sin movimiento en a lo menos dos años, esos fondos pasan a ser integrados a la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos.

El sector público no está ajeno a la búsqueda de estos recursos, en especial en un contexto de estrechez fiscal y necesidad de eficiencia en el gasto. De hecho, recientemente la Dirección de Presupuestos (Dipres) envió instrucciones a los organismos estatales para tomar las medidas para identificar y cobrar las acreencias bancarias antes que caduquen.

El mayor número de acreencias entre los bancos se registra en Banco Falabella, con 99.609 y que totalizan en monto US$ 1,6 millones. Le sigue BancoEstado con 38.131 registros que ascienden a un monto de US$ 13,6 millones.

En un documento remitido por la directora de Dipres, Javiera Martínez, a las 39 subsecretarías de Estado, la entidad señala que ha tomado conocimiento de la existencia de acreencias bancarias sujetas a caducidad que no han sido cobradas por diversos servicios de la administración pública.

Junto con recordar que la Ley General de Bancos establece que dichos fondos caducarán contados tres años desde el mes de enero de cada año, que es cuando se confecciona el listado de la CMF, la repartición plantea que no cobrar dichos recursos significará un “importante perjuicio fiscal”, razón por la cual el organismo insta a los ministerios a tomar cinco medidas.

La primera es poner en conocimiento de esta situación a los servicios dependientes para que así realicen una revisión de las acreencias a su favor no cobradas. La segunda, asegurar que el reclamo de esos fondos no implique hacer efectiva de forma “injustificada” algún tipo de garantía puesta a disposición del Fisco para el cumplimiento de algún contrato.

En tercer orden, Dipres solicita “en el más breve plazo” que el ministerio o servicio se coordine con Tesorería en el cobro de la acreencia. Realizar un seguimiento periódico para asegurar que los recursos sean cobrados “efectivamente” este año e informar a Dipres a más tardar en mayo el detalle, medidas tomadas y la situación de las acreencias, son las otras dos solicitudes que hace la entidad.

“La Dirección de Presupuestos permanentemente envía instrucciones para usar los recursos públicos de la manera más eficiente posible”, explicó la Dipres al ser consultada.

Un ejemplo de ello, señalaron, “es esta instrucción enviada a las subsecretarías, para que los fondos que no han sido cobrados por los servicios públicos sean recuperados por el Fisco”.

¿Dónde están?

Según el listado de enero de este año confeccionado por la CMF, se contabilizan 211.604 acreencias en 18 instituciones supervisadas, que suman US$ 116 millones ($ 104.908 millones). Adicionalmente a ese monto, existen acreencias en moneda extranjera por US$ 10,7 millones y 690.333 euros.

El mayor número entre los bancos se registra en Banco Falabella, con 99.609 y que totalizan unos US$ 1,6 millones ($ 1.474 millones). Le sigue BancoEstado con 38.131 registros que ascienden a US$ 13,6 millones ($ 12.262 millones). Cierra el podio Banco de Chile, con 22.281 acreencias por un saldo de US$ 24,8 millones ($ 22.375 millones).

En el otro extremo, resaltan Banco Ripley (61 acreencias por $ 68,6 millones), China Construction Bank, Agencia en Chile (12 registros por $ 135 mil) y HSBC Bank Chile (uno por $ 466 mil).

En el total, los bancos registran saldos sin cobrar por US$ 116 millones ($ 104.421 millones) a través de 199.814 acreencias.

En cuanto a las cooperativas, Oriencoop lidera en número con 10.990 registros, avaluados en unos $ 220 millones, seguido muy de lejos por Coopeuch (686 registros por $ 250 millones).

En total, este sector acumula 11.790 acreencias por un total de $ 487 millones.