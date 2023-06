Gerente general y country head de Scotiabank Chile: “Descontamos que cualquier reforma impositiva va a ser moderada y tendrá en cuenta las inversiones”

Este martes comienza la versión 2023 de Chile Day, el encuentro anual que congrega al sector público y privado con el fin de exponer las bondades del país como inversionista y mostrar las oportunidades.

Y hay novedades. Por primera vez incluye a Toronto como sede, luego de realizarse en Nueva York y Londres en los años previos. Hoy parten las actividades en la “Gran Manzana” y miércoles y jueves siguen en la capital financiera canadiense. La segunda novedad es que Scotiabank será el auspiciador principal del evento, que es organizado en conjunto con Inbest Chile.

El gerente general y country head de Scotiabank en Chile, Diego Masola, fue invitado a la cita el año pasado y narra que se sorprendió con el nivel de organización y cooperación entre el sector público y privado, algo que -dice- no ve en otros países de la región. Y sabe de qué habla: esta es la séptima nación donde el argentino reside como ejecutivo. “Como banco canadiense en Chile, esto refuerza nuestro compromiso y confianza de largo plazo con el país. Lo digo porque firmamos por tres años, no es por un año. Esto tiene un perfil ya de largo plazo y hace 32 años ya estamos en Chile”, destaca.

- ¿Qué espera del evento?

- Canadá es el principal inversor extranjero en Chile con US$ 13.000 millones, siendo Teck y Scotiabank dos de las más grandes. Esto genera obviamente una expectativa muy importante porque Canadá tiene muy buenos ejemplos de temas en los que Chile está tratando de trabajar, como pensiones y minería (...) Hay una fuerte correlación de las economías de ambos países, especialmente en commodities como el petróleo, el gas y la minería.

- ¿Cuánto puede incidir la reforma tributaria en las inversiones en Chile?

- La reforma impositiva, si es lo que decide Chile llevar a cabo, cuanto antes se apruebe o se rechace, mejor; porque lo que buscamos es certezas, que el inversor, ya sea local o extranjero, sepa con qué reglas jugar en el largo plazo. Así que la reforma impositiva, la de pensiones y obviamente la de la Constitución están ahí, necesitamos que se aprueben o se rechacen y que sepamos cuáles son las reglas de largo plazo.

- ¿Cree que Chile está en condiciones de seguir aumentando los impuestos?

- La reforma impositiva, por lo que veo, se está yendo hacia el centro. Es bien importante esta moderación que estamos notando y esta amplitud que está tomando el Gobierno hacia el diálogo, se los ve mucho más colaborativos.

Pienso que los países tienen un deber de mantenerse equilibrado, hay que tratar de mantener un equilibrio en donde ninguna de las dos partes, ya sea de una excesiva carga impositiva o muy baja carga impositiva, sirve. El Gobierno está tomando una visión un poco más moderada con respecto al primer proyecto.

- ¿Aquello da seguridad de que será una reforma distinta a la original?

- Lo mejor que tiene Chile es esta capacidad de cambiar cosas, de seguir evolucionando dentro de un diálogo democrático. Y lo destaco porque no todos los países de Latinoamérica lo tenemos. Pero Chile en los últimos 30 años ha sido un ejemplo para Latinoamérica en esta capacidad de dialogar disintiendo.

Desde el punto de vista bancario, nosotros estamos para apoyar, para seguir y estamos pensando en el largo plazo, así que descontamos que cualquier tipo de reforma impositiva va a ser moderada y va a ser teniendo en cuenta la capacidad de largo plazo de las inversiones.

- ¿Cuán positivo puede ser para las expectativas que se logre un acuerdo transversal?

- Si se aprueba tiene que ser positivo, justamente porque baja la incertidumbre. Probablemente, este pacto fiscal venga con un poco más de carga impositiva, pero también venga con una eficiencia mayor en el gasto. Seguramente, las dos cosas van a estar balanceadas.

Así como como pasó con la reforma del royalty minero, Scotiabank es optimista, más que nada con la capacidad de los chilenos de autorregularse con miras al largo plazo. Y, hasta ahora, son ejemplo para Latinoamérica y descuento que lo vamos a seguir siendo.

- ¿Qué cosas mantendría y cuáles sacaría de la reforma tributaria?

- No me voy a meter en los detalles. Obviamente la banca tiene un compromiso con el país, con nuestros clientes. Cuanto menos carga impositiva tengan, más consumo, y si hay más consumo, hay más crédito y, por lo tanto, la economía crece más rápido.

La política hoy que tenemos ortodoxa monetarista, de altas tasas de interés, si coincide con un aumento abrupto en la carga impositiva, especialmente en los asalariados o en la clase media alta -que es la que más consume- tendrá un efecto en esa capacidad de crecer.

- ¿Cómo ha visto el rol de los empresarios? La CPC cerró la puerta a cualquier alza impositiva y hubo críticas a que conversaran con el Gobierno antes que los parlamentarios.

- Cuanto más diálogo haya, mejor. Todo depende de cómo se den esas charlas. Por lo que veo, se están dando a un nivel alto en forma transparente y agregan valor.

Acá se propuso una reforma impositiva sin tanto diálogo y sabemos lo que pasó. Ahora, se da todo este diálogo y esperamos que el resultado sea diferente y que eso lleve a buen puerto las negociaciones en el Congreso, que es donde se deben discutir.

Créditos a 30 años

- ¿Y en pensiones, cómo se imagina un acuerdo?

- Las pensiones obviamente están atadas 100% al mercado de capitales y la estructura de financiamiento y de fondeo de los bancos en Chile dependen 100% de esa forma de financiar el mercado de capitales.

Durante los últimos 30 años Chile ha tenido un esquema de combinación entre la banca y los mercados de capitales y los mercados de pensiones, que hoy por hoy se ha tomado una decisión de cambiar la Ley.

Definitivamente, lo que tenemos que entender es que la profundidad de los mercados de capitales aquí en Chile tiene un beneficio directo, por ejemplo, en tener hipotecarios a 30 años. Y doy este ejemplo porque he trabajado en países donde no tenemos eso.

Hoy el beneficio de la casa propia a una tasa razonablemente baja y que permita la evolución de los chilenos, se dio gracias a la entrada de capitales, la banca y los fondos de pensiones, las AFP.

Entonces, si queremos seguir teniendo hipotecarios a 30 años, si queremos tener un mercado activo, profundo y líquido, tenemos que cuidar que el proyecto de ley contemple estos temas.

Ahora, considerando lo que está pasando, por ejemplo, con la reforma impositiva y con la reforma a la Constitución, descuento de que también la potencial reforma de pensiones va a ser moderada y va a ser escuchando a todas las partes.

Día 1: Marcel, García y Berstein en intensa primera jornada en Nueva York

Hoy martes se inicia la primera parte de Chile Day en Nueva York. Para el mediodía está prevista una reunión en el influyente Council of the Americas, donde participará el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con empresarios estadounidenses. Se espera que asistan representantes de los controladores norteamericanos de firmas en salud y pensiones en Chile. La acción se traslada a las 14:30 a New York Palace, donde Marcel y el vicepresidente del Banco Central, Pablo García, sostendrán encuentros con gestores de fondos y economistas globales. Luego será el turno de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, que realizará una presentación ante actores del mercado. A las seis de la tarde será el plenario, donde intervendrán el presidente de Inbest, Alberto Etchegaray, y Jake Lawrence, CEO & Group Head de Global Banking and Markets de Scotiabank. La jornada se cierra con una exposición del ministro Marcel.



Decisión del Banco Central: “Hasta que la tasa no empiece a bajar, la economía va a seguir en negativo o con poco nivel de actividad”

Masola dice que el segundo semestre será clave para los inversionistas, con el cierre de las reformas tributaria, previsional y constitucional.

- ¿Cómo ven la discusión constitucional? Los bordes son mucho más marcados en relación al primer proceso constituyente.

- Estos seis meses que quedan del año para mí son súper importantes para bajar incertidumbres en Chile, para fomentar la inversión de largo plazo y para demostrar que los chilenos también tienen esa capacidad de diálogo y de escuchar a todas las partes y de moderarse a sí mismos.

- ¿Qué ha logrado recoger de los inversionistas extranjeros respecto del proceso constituyente?

- Bueno, se han ido aprobando proyectos bastante importantes, como por ejemplo Los Pelambres y Collahuasi. O sea, se han visto proyectos de US$ 4.000, US$ 5.000,

US$ 6.000 millones que se han ido destrabando. Evidentemente, todavía falta definir estas tres cosas: la reforma impositiva, la de pensiones y la reforma de la Constitución. Todavía nos quedan seis meses un poco movidos, pero si entre seis u ocho meses más se termina de disipar un poco la incertidumbre que hay en los mercados, esto va a ser business as usual.

Obviamente, dependerá de lo que se apruebe. Tenemos que entender que en 2019 hubo un clamor popular que pidió ciertos cambios y este proceso todavía no terminó, han pasado casi cuatro años y todavía no se terminaron de aprobar esas leyes tan importantes.

Entonces, una vez que se sepa cuáles son las reglas de juego, Chile va a seguir siendo un gran polo de atracción de inversión extranjera directa e inversión de chilenos en Chile. Me parece que vamos por el buen camino, todavía nos falta un poco para terminar de disipar esta nube.

- ¿Cuánto ayudará al crecimiento que el Banco Central comience a bajar las tasas?

- Hoy tenemos tasas de 11,25%, es una tasa alta, bastante mayor que la inflación actual. Eso hace que la economía reduzca su velocidad, lo que ayuda a controlar la inflación. Ahora, el período en el cual uno puede alargar este tiempo de altas tasas también es relativo. Estamos con gente especialista y de primer nivel en Chile manejando estos temas, creo que lo están haciendo muy bien, pero la clave ahora es cuándo empezamos a bajar la TPM, es la pregunta del millón.

Si es en julio, en agosto, desde septiembre... pero cuanto más tiempo pasa, más nos acercamos a esa decisión. Una vez que las tasas empiecen a bajar, automáticamente el consumo va a rebotar o va a empezar a subir.

Hasta que la tasa no empiece a bajar, veo que la economía seguirá en negativo o con poco nivel de actividad. Cuando uno sigue una política monetaria ortodoxa como esta, eso es lo que pretende y está bien que sea así para bajar la inflación.