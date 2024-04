Economía da signos de despegue en febrero y parte del mercado se anima con crecimiento de hasta 3% para el año

Una partida de año mejor de lo previsto está protagonizando la economía chilena. El Banco Central informó este lunes que el Indicador Mensual de Actividad (Imacec) se expandió 4,5% en febrero, comparado con igual mes del año pasado, convirtiéndose en el mejor resultado desde mayo de 2022 y superando el promedio de las estimaciones de mercado.

A su vez, la serie desestacionalizada aumentó 0,8% respecto del mes precedente y creció 2,8% anual.

Determinante en este comportamiento, fue el salto de la minería -que creció 11,6% anual en el mismo período-, lo que fue secundado por un favorable comportamiento de la industria manufacturera, el comercio y los servicios.

Esto tuvo como telón de fondo el año bisiesto, que se estima aseguró del orden de un punto de impulso, según estimaciones de economistas del mismo ente emisor.

Otro impulso relevante provino a juicio del economista jefe para el cono sur de JP Morgan, Diego Pereira de “la política fiscal expansiva”.

“Está jugando un rol importante”, añadió el economista de Econsult, Arturo Claro, recordando que aumentó 7,8% y 8,4% real anual en enero y febrero, respectivamente.

En la misma lógica, el analista económico de BTG Pactual, Sebastián Piña, destacó que el gasto de capital avanzó 86,3% en febrero, y acumuló un crecimiento de 52% en los dos primeros meses del año.

“El gasto público es un buen combustible para encender la máquina, pero no es una fuente permanente de crecimiento, por lo que no hay que echar las campanas a volar en materia de crecimiento y fortaleza”, opinó el director para América Latina de Moody’s Analytics, Alfredo Coutiño.

No obstante, el gerente de macroeconomía de Inversiones Security, César Guzmán, no ve “un rol significativo en las cifras de Imacec”.

Números al alza

Pero más allá de los factores, la evaluación de lo ocurrido en febrero fue positiva y movió a alza las proyecciones de crecimiento para el año, más cercanas -de hecho- a la de 2,5% que tiene Hacienda.

“Es una muy buena señal que se trata del segundo mes que vemos expansión en todos los sectores. Es un cambio bien significativo respecto de las tendencias del año pasado y nos habla de que la economía va por buen camino”, señaló la economista jefe de Fintual, Priscila Robledo.

Desde Tanner añadieron que “estamos evidenciando el despegue de nuestra economía”, y en Banchile Inversiones aseguraron que el dato de febrero “refuerza la materialización de la recuperación económica para 2024”.

En palabras del economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa, el buen pie con que inició el año alentará registros en lo que viene “más positivos” que los proyectados hace unos meses.

En este escenario, las expectativas mejoraron tanto para el desempeño previsto del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre como para el conjunto del año.

En Credicorp esperan que la expansión en enero-marzo sea de 2,8%, mientras que subieron su previsión anual desde 2,1% a 2,5%.

Un ejercicio similar realizaron en BTG Pactual, estimando que en el primer trimestre del año el PIB aumentaría dentro de un rango de 2,5% y 3%. “Luego de estas cifras, es altamente probable que la economía se expanda entre 2,5%-3,5% este año, por sobre el 2,3% que teníamos contemplado previamente”, dijo Piña.

Siguiendo con la tendencia de una expansión de la actividad en el nivel del 3%para 2024 están Moody’s Analytics y Oxford Economics.

JP Morgan estimó que los primeros tres meses crecerán 3% y que el año estará en 2,7%.

Más moderado, Econsult revisó sus proyecciones desde 2,6% a 2,7% para el PIB anual y esperan una expansión de 2,9% para el trimestre.

Cautela con marzo

Pero las mejores proyecciones para el año no implican necesariamente que el resultado de febrero se repetirá en marzo.

De hecho, el economista jefe para Latam de Itaú, Andrés Pérez sostuvo que “el buen inicio del año se debe mirar con cautela”.

A su juicio, “la recuperación de la economía dependerá fundamentalmente de la dinámica de inversión, la cual no da señales claras de repuntar”, suma.

El economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, escribió en la red social X que la “actividad se recupera generalizada y genuinamente, pero también con un tremendo impulso de inversión pública. Mantener momentum requerirá inversión privada”, apuntó.

Pese a ello, consideró que una expansión del PIB entre 2% y 3% es “totalmente razonable”.

Piña agregó que, si bien la actividad económica “seguirá repuntando, es poco probable ver tasas de crecimiento de esta magnitud en los próximos meses”.

“Mantener crecimientos del 4% no es sostenible”, complementó la economista principal de Bci Estudios, Francisca Pérez.

Desde Econsult esperan que en el mediano plazo la economía se vuelva a expandir en el margen a un ritmo cercano al 2% anual.

Por lo demás, el economista jefe para Chile de Credicorp Capital, Samuel Carrasco, advirtió que marzo tendrá tres días hábiles menos respecto a igual mes de 2023, “por lo que deberíamos esperar un efecto calendario importante a la baja”.

Apuestas se inclinan por un recorte de tasas de 75 puntos en reunión de este martes

La sorpresa de la actividad de febrero también repercutió en las expectativas del mercado acerca de la decisión monetaria que tomará el Banco Central durante la tarde de este martes.

Primero, fue el Grupo de Política Monetaria (GPM), instancia que recomendó al instituto emisor un recorte de 75 puntos base (pb) basado en que continúa la convergencia inflacionaria y la consolidación de la actividad.

Coincidieron con este pronóstico Inversiones Security, BICE Inversiones, Santander, BTG Pactual, Banchile Inversiones, JP Morgan y Oxford Economics.

Además de esperar un recorte de tal magnitud, desde Credicorp, su economista jefe para Chile, Samuel Carrasco, también hizo una revisión de la TPM hacia fin de año, pasando de un pronóstico de 4% a 4,75%.

En la línea de la baja de 75 pb, la economista principal de Bci Estudios, Francisca Pérez, indicó que “en este momento no es necesario sorprender al mercado y menos con el nivel de tipo de cambio. Pero la trayectoria debe ser a la baja”.

No obstante, desde Tanner fueron más optimistas y mantuvieron su escenario de una baja de 100 puntos para hoy.

En cambio, más cauteloso, Alfredo Coutiño -de Moody’s Analytics- apuntó a una moderación por parte del emisor con una rebaja de 50 pb, “ya que la economía no necesita de la muleta monetaria para seguir caminando y la inflación necesita ser domesticada porque aún no lo está”.