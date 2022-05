El comercio con China se resiente al partir el II trimestre: exportaciones no mineras acusan caída de casi 14%

El comercio exterior chileno ha dado señales de desaceleración en las últimas semanas, y lo que ocurre con China, el principal socio comercial nacional, no queda ajeno. El intercambio bilateral sumó US$ 5.383,7 millones en abril, lo que refleja un alza de 21,5% frente al mismo mes del año pasado. Pero, al hacer zoom, se evidencian ciertas mermas, por ejemplo, en las exportaciones no cobre.

Esta baja se dio en medio del cierre que han impuesto las autoridades chinas como parte de su política “Covid Cero”, pero se enmarca en un cuadro en que los envíos nacionales hacia la segunda economía del mundo mejoraron un 25,5% el mes pasado -totalizando US$ 3.837,4 millones-, impulsados por el repunte de 33,1% de los bienes mineros, responsables del 88,9% de lo exportado al país en abril.

Los envíos de cobre repuntaron un 42,1% frente a abril de 2021, y los de litio mejoraron más de 1.200%, en contraste con la disminución de 3,2% de los envíos de minerales de cobre y sus concentrados, a la que se suman los descensos de los minerales de hierro y sus concentrados, de molibdeno y de yodo.

Los bienes no cobre cayeron un 13,9% frente a abril de 2021. Los envíos fortestales bajaron un 21,6%, como consecuencia de las contracciones de todos sus ítems: celulosa; madera y sus manufacturas; papel y cartón y sus manufacturas; y el resto de los forestales y sus derivados.

El segmento de otros alimentos reportó una merma de 53,2% el mes pasado, por las caídas de las carnes de porcino, leche y productos lácteos, jugos de frutas, frutos y hortalizas, y cecinas y embutidos. Pero, destacaron las alzas de las carnes de bovino y ave.

Las exportaciones de frutas y frutos subieron un 14,5% en abril frente al mismo mes de 2021, impulsadas por el crecimiento de cerezas, ciruelas, duraznos y nectarinas, entre otras, en contraposición con los descensos de las uvas, arándanos y las frutillas.

Las ventas a China de productos del mar subieron un 26,4% el mes pasado, gracias al repunte de los salmones y truchas, de las algas, grasas y aceites de pescado, bacalaos y conservas y preparaciones de pescados y mariscos, frente a la caída de las harinas de pescado.

Los envíos vitivinícolas subieron un 10,3% al comparar con abril de 2021. Si bien los vinos cayeron, el repunte llegó de la mano de los mostos de uva y vinos espumosos.

¿Y las importaciones?

Las importaciones totales desde el gigante asiático incrementaron un 17% el mes pasado frente a 2021, alcanzando los US$ 1.783,7 millones. Pero los combustibles -equivalentes al 0,1% de lo comprado desde China el mes pasado- se contrajeron un 33%. Y, en lo que va de 2022 la baja ha sido de 96,6%.

Este retroceso es consecuencia de la baja del resto de combustibles y lubricantes, en contraste con las alzas del aceite y grasas lubricantes.

En la internación de bienes no combustibles, el incremento anual fue de 17,1%. Destaca la merma de 19,6% de la tecnología, como consecuencia de que los computadores y sus partes y los televisores reportaron caídas, mientras que los celulares y las videoconsolas y máquinas de videojuegos subieron.

Medios de transporte y sus partes se contrajeron 8,6% en abril, por las bajas de automóviles para el transporte de personas, de mercancías y neumáticos, en contraposición a las alzas de chasís, carrocerías, partes y accesorios de vehículos automóviles, tractores, entre otros.

Distinto fue el panorama de las manquinarias, que mejoraron un 32,4% el mes pasado frente a 2021, gracias a las alzas en todos sus componentes. Las importaciones de prendas de vestir, accesorios y calzados crecieron un 147,9%, también por sus dos categorías.

La internación de forestales y sus derivados registró un avance de 18,9%: la madera y sus manufacturas cayó un 11,9%, pero el papel, cartón y sus manufacturas, y el resto de forestales reportaron alzas. La compra de alimentos chinos subió un 36,2%, logrando un balance positivo entre la caída de conservas y preparaciones de pescados y mariscos, y las alzas de hortalizas y tubérculos, y de resto de alimentos.