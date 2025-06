En medio de la guerra en Medio Oriente: el espacio de maniobra que tiene el Fisco chileno para contener nuevas alzas en los precios a los combustibles

El aumento en las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, luego de que Estados Unidos e Irán comenzaran a intercambiar ataques a instalaciones nucleares o militares estratégicas en la zona, generó nerviosismo en los mercados, particularmente en el del petróleo.

En la previa al inicio de la jornada bursátil, la preocupación radicaba en el eventual cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, territorio clave a través del cual transita cerca del 20% de la oferta de petróleo y gas a nivel mundial, lo que prometía ponerle presión a la oferta y, en consecuencia, generar un aumento en el precio del petróleo a nivel internacional.

Sin embargo, aquello no ha ocurrido, al menos en las primeras horas de operaciones, que dan cuenta de caídas en los valores del petróleo, tanto el crudo WTI como el Brent referencial para Europa.

De todas formas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó esta mañana desde el Palacio de La Moneda el escenario que se abre a nivel geopolítico y sus virtuales implicancias sobre nuestro país.

Así, señaló que el país cuenta con mecanismos para contener la importación de mayores presiones sobre los precios locales: “Lo que hay que hacer es monitorear por el lado diplomático y económico. Por el lado de Chile, tenemos el mecanismo de estabilización de precios de las gasolinas y el petróleo diésel. Vamos a tener esta semana un incremento por los aumentos de precios que hubo en semanas anteriores, pero será un incremento acotado”.

El secretario de Estado se refiere al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), vigente desde el año 2014 y que reemplazó al Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles (Sipco). En simple, es un sistema a través del cual el Fisco entrega subsidios cuando el precio de la energía en el exterior sube, a través de una reducción transitoria del impuesto específico a los combustibles. En caso contrario, cuando el valor baja, se incrementa el gravamen para así aumentar la recolección de impuestos.

Originalmente, se estableció que el límite del costo fiscal que podía absorber el Mepco estaba fijado en hasta US$ 500 millones, cifra que se aumentó a US$ 750 millones a inicios del 2022. O sea, si se superaba ese umbral, el Mepco finalizaba.

Sin embargo, el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania a fines de febrero del 2022 generó un shock inesperado que amenazaba con importar a Chile mayores costos energéticos, en momentos en que la inflación se ubicaba en los dos dígitos. Por lo mismo, el Congreso aprobó una ley que subió ese tope a US$ 1.500 millones, para luego situarlo en US$ 3.000 millones de forma transitoria hasta fines del 2022. Hoy el límite sigue siendo US$ 1.500 millones acumulado desde el primero de enero del 2023.

¿Cómo ha funcionado el mecanismo? Desde el primer día del 2023, mantiene amplias holguras, ya que en 2023 entregó subsidios estatales por US$ 147 millones, lo que fue compensado por una mayor recaudación por US$ 564 millones.

En 2024, en tanto, el esquema recaudó US$ 82 millones. En lo que va del 2025, ha entregado aportes en torno a los US$ 39 millones, por lo que todavía tiene el potencial de entregar aportes estatales cuantiosos, calculan especialistas.

Amplio espacio, pero ojo con Ormuz...

El economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), Juan Ortiz, calcula que el Mepco acumulado entre el 1 de enero de 2023 y febrero de 2025 es de un saldo positivo que asciende a US$ 460 millones.O sea, está cerca de US$ 2.000 millones por sobre el umbral de operación.

"Esta cifra indica que en un escenario donde se generen permanentemente subsidios para contener el alza de precios, el Mepco tiene un espacio suficiente antes de llegar al limite de US$ 1.500 millones acumulado de costo. Es decir, se debería presentar un escenario similar a lo observado en 2022, cuando el costo fiscal fue US$ 2.376 millones, versus lo que vemos hoy de un espacio para el Mepco acumulado antes que se agote el limite de US$ 460 millones, más el límite de US$ 1.500 millones, lo que da como resultado US$ 1.960 millones de espacio. Por ende, hoy por hoy hay espacio para el uso del Mepco como mecanismo de suavizamiento funcionando normalmente a lo largo de este año", agrega.

"En caso de que Irán decida cerrar el Estrecho de Ormuz, el impacto seria significativo, con un alza del precio del petróleo Brent, sobre los US$ 100 el barril, ya que esto implicaría un conflicto directo con la quinta flota de Estados Unidos, que se ubica en el Golfo Pérsico. El mercado actualmente descuenta que esta opción es poco probable", complementa el académico.

Si bien existe la posibilidad de ajustar momentáneamente algunos parámetros del Mepco para moderar temporalmente más los incrementos, la economista de Santander, Lorena Palomeque, enfatiza que el mecanismo en su configuración actual "ya permite hacer contenciones significativas. Hoy, el tope de alza en el precio de bencinas está acotado a cerca de $27 cada tres semanas".

El investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la UC (Clapes UC), Ignacio Muñoz, plantea que la efectividad del Mepco para amortiguar las alzas generadas por la tensión entre Estados Unidos e Irán va a depender de la evolución de esta situación: "Si se concreta el bloqueo del Estrecho de Ormuz, y el conflicto entre ambos países permanece por un tiempo considerable, la amortiguación de estas alzas podría disminuir", advierte.

Este jueves, la gasolina debería subir cerca de $ 30 y el diésel $ 20, estima el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, por el alza brusca del petróleo y dólar desde que estalló la guerra entre Israel e Irán: "En adelante, es complejo proyectar por la incertidumbre en cómo terminará este conflicto en Medio Oriente. El precio del petróleo está muy sensible a las noticias en desarrollo semana a semana. Por ejemplo, el precio subió sobre US$ 80 cuando se supo la noticia de un posible cierre del Estrecho de Ormuz, y horas después bajó a cerca de US$ 70 cuando se conoció la represalia fallida iraní sobre la base aérea de Estados Unidos en Qatar", complementa.