Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Este boom del cobre no será igual al súper ciclo anterior: economistas delinean un menor impacto en el PIB

Analistas explican las diferencias del momento que vive el precio del metal rojo versus el auge precedente, como menores holguras fiscales, rezago en la producción minera y menor impulso externo, entre otras.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Lunes 19 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

Catalina Vergara
<p>Foto: Bloomberg.</p>

Foto: Bloomberg.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Raúl Bezanilla narra la odisea de salvar a siete personas en el Ranco: “No sentí miedo, estaba con la adrenalina a concho”
2
Empresas

Nuevos dueños de Espacio Riesco definen plan para remodelar el recinto y no descartan ampliación
3
Economía y Política

Este boom del cobre no será igual al súper ciclo anterior: economistas delinean un menor impacto en el PIB
4
DF MAS

Quiénes son los Gianoli, la familia uruguaya que quebró con Frontal Trust
5
DF MAS

Quién es quién en la trama venezolana, según Jon Lee Anderson
6
Empresas

Papeleo estatal retrasa venta de edificio Telefónica a Desarrollo País
7
Empresas

José Sáez, gerente general de Aguas Andinas: “No podemos institucionalizar el abastecimiento de las familias a través de camiones aljibes. No es legítimo”
8
Mercados

Solo siete de 57 AGF: las gerentas generales que encabezan la industria de fondos local
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete