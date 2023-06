Exministro Briones: “Soy poco optimista respecto a la probabilidad de que avance la reforma tributaria”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Bien baja”. Así calificó la posibilidad de aprobar una reforma tributaria en Chile el exministro de Hacienda y presidente de Horizontal, Ignacio Briones.

“Soy poco optimista respecto a la probabilidad de que se avance la reforma tributaria y más pesimista aún de que podamos tener un pacto”, fueron las palabras del ex titular de la cartera que hoy lideraba Mario Marcel.

En el marco del seminario “Perspectivas económicas de Chile post elecciones y contexto internacional” organizado por Zurich AGF, Briones aseguró que uno de los problemas está en que “nadie ha sido capaz de establecer con claridad de qué estamos hablando, cuánta plata, cuántas personas (beneficiadas)”.

Sobre el llamado a un pacto fiscal, aseguró que esto significa mucho más que recaudar. “Hoy día x cantidad de plata significa fijar reglas que sean estables para el futuro. Significa definir prioridades de gasto, significa definir un uso más eficiente de los recursos que hace el Estado y significa hacerse las preguntas incómodas respecto de dónde están nuestras brechas de recaudación y cómo las vamos a ir cerrando en el tiempo”, dijo Briones.

Pero advirtió que “esa posibilidad de una discusión más larga, con más altura de miras, que aborde las preguntas incómodas, que aborde un sistema de reglas estable, que sean pro inversión, hoy día es más difícil que hace un mes. Ese es mi temor”.

Esta dificultad en la discusión la atribuye al hecho de que el Presidente Gabriel Boric “define los usos de los recursos adicionales en prioridades que están lejos de ser evidente que al menos yo y muchos no respaldamos gastarse la plata”.

Pesimismo sobre pensiones

En cuanto a la reforma de pensiones, el que fuera ministro de Hacienda durante la segunda administración de Sebastián Piñera fue tajante, asegurando que “el proyecto del gobierno tiene cero probabilidad de lograr un acuerdo”.

“La historia nos muestra que es difícil. Hemos fracasado dos veces. Yo fracasé una, Rodrigo Valdés, otra. Es muy jodida la conversación y las oposiciones son durísimas”, dijo Briones. Aún así, hizo un llamado a avanzar. “No nos podemos hacer los locos con la reforma previsional”, zanjó.

Sobre la polémica de las cuentas nocionales, durante su presentación el ministro dijo que “no tienen ni una viabilidad de ser aprobadas, la gente no las entiende”.

Proyecciones macro

“Este año vamos a tener una economía probablemente contrayéndose levemente en términos del Producto Interno Bruto agregado”, reflexionó el economista. Pero llamó a poner ojo en el PIB per cápita.

“En términos per cápita no cabe duda que la economía se va a contraer fuerte, porque si crecemos cero y la población crece, digamos, al 1,5%, quiere decir que el per cápita se contrajo uno y medio. Si la torta no crece y el número de comensales aumenta, bueno, se sigue que el pedazo que le toca a cada uno es más chico”, observó.

“Hemos hecho los ajustes menos dramáticos en la recesión que esperamos, pero estamos en una”, declaró Briones y advirtió que “parte de lo que se gana hoy día se compensa por un menor crecimiento mañana. Y eso creo que es importante, porque la pregunta no es tanto qué va a pasar con 2023, sino lo que va a pasar con la economía en 2024”.

Sobre el empleo, el extitular de Hacienda cree “que vamos a seguir viendo empeoramiento en el mercado laboral”.

En cuanto a la incertidumbre, a pesar de que los niveles han disminuido en comparación a años anteriores, Briones aseguró que el proceso constitucional “es una fuente de incertidumbre relevante y por eso es fundamental cerrar bien este proceso”.