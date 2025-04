Hacienda mantiene proyección de crecimiento del PIB en 2,5% este año y anuncia millonarias medidas de ajuste para el sector público

Y llegó el día. Este miércoles, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) dieron a conocer el esperado Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de este año, en el que no solo se revisa el panorama macroeconómico y fiscal de parte del Ejecutivo, sino que también se contemplan millonarias medidas de ajuste para el sector público y así evitar incumplir la meta de balance estructural durante el 2024.

En una exposición que realizaron el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, ante las comisiones unidas del ramo tanto de la Cámara como del Senado, el Gobierno mantuvo en 2,5% su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, alejándose de la media de los analistas que ya se ubican en torno al 2% debido al impacto de los vaivenes de la guerra arancelaria iniciada por el Gobierno de Estados Unidos.

Eso sí, Marcel recalcó que se realizará una evaluación más fina del impacto del panorama internacional en una próxima oportunidad, ya que el actual IFP no incorpora dicha contingencia en su totalidad.

"El escenario macroeconómico que aquí se presenta es aún de continuidad, con ajustes en el margen. No incorpora una estimación del eventual impacto de las medidas adoptadas por Estados Unidos y la evolución de la guerra comercial, lo que se reserva para un análisis de sensibilidad y actualización posterior", dijo la autoridad en el reporte. De hecho, el ministro mencionó que horas después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicara este martes su informe de perspectivas económicas globales, Estados Unidos anunció que rebajaría los aranceles a China.

"La situación externa es aún muy fluida, con medidas en direcciones opuestas que se suceden casi a diario", recalcó el secretario de Estado.

La proyección de crecimiento para el PIB minero se revisó a la baja en dos décimas a un 3,7% para este año, mientras que la apuesta de expansión del Producto no minero se aumentó en una décima, a 2,3%. La estimación de la expansión de la demanda interna también se revisó al alza en una décima, a 2,6%, mientras que la variación promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se corrigió en tres décimas a la baja, a 4,4%.

El tipo de cambio se corrigió a la baja en $ 13, situándose en $ 979 promedio para el actual ejercicio.

En tanto, el Gobierno ratificó sus estimaciones para los precios de las materias primas en comparación con el IFP del cuarto trimestre del año pasado: el cobre en US$ 4,26 la libra promedio, y el petróleo WTI en US$ 71 por barril de media para el actual ejercicio.

Millonario ajuste

En el documento, Hacienda dio a conocer las medidas correctivas para cumplir con la meta fiscal este año y dejar atrás el incumplimiento registrado en 2024.

Así, las acciones correctivas para el 2025 ascienden a cerca de US$ 1.990 millones, desglosado en más de US$ 565 millones de recorte de gasto acordado con el Congreso en la tramitación del Presupuesto 2025; US$ 564 millones en medidas administrativas, como ajustes específicos, revisiones de gastos y aumentos de tarifas de servicios operacionales públicos; y US$ 870 millones en medidas legislativas que aumentarán ingresos fiscales o tendrán incidencia sobre menores desembolsos, expuso Marcel.

Así, para este año las medidas correctivas representan en su conjunto un 0,58% del PIB.

Ahora, solo contemplando las medidas administrativas, como los ajustes preventivos y administrativos de gastos, además de revisiones de desembolsos, ajustes en reemplazos y suplencias y el incremento en las tarifas de servicios operacionales, el monto asciende a US$ 1.120 millones, equivalente a un 0,33% del Producto.

De esta manera, el Ejecutivo sinceró su escenario para el déficit estructural, el cual se ubicará en 1,6% del Producto este año, cifra idéntica al último IFP pero mayor al -1,1% del PIB que contemplaba el más reciente decreto de política fiscal, de inicios del 2024.

Así, tomando en cuenta las medidas correctivas, Hacienda planteó que la meta de -1,1% del PIB se posterga en un año y se alcanzará en el 2026. La trayectoria luego contempla un saldo negativo de 0,75% del tamaño de la economía en 2027, para luego reducirse a 0,5% del PIB un año más tarde y alcanzar un equilibrio fiscal estructural en el 2029.