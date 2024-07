Hacienda se hace eco de desaceleración de la economía: recorta proyección de PIB para este año y anuncia millonario plan de recorte del gasto público

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Gobierno se hizo eco del menor desempeño que ha mostrado la economía en lo más reciente, reduciendo de esta manera su proyección de crecimiento para el 2024.

Así lo revela el último Informe de Finanzas Públicas (IFP), dado a conocer esta mañana por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto al coordinador macroeconómico de la cartera, Andrés Sansone, y la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, en una presentación realizada ante la comisión del ramo del Senado.

En específico, el Ejecutivo recortó en una décima su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), a 2,6%. ¿La razón? Una desaceleración de los sectores distintos a la minería, mientras que el rubro minero vería un mejor desempeño.

Esta proyección se compara con el rango entre 2,25% y 3% que proyectó el Banco Central en su más reciente Informe de Política Monetaria (IPoM) de fines de junio pasado. Otro antecedente: el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció un 1,1% en mayo -el último dato conocido-, un desempeño decepcionante respecto a las expectativas por sobre 2% que manejaba el mercado.

Por el lado de la actividad no minera, Hacienda anticipa una expansión de 2,1% en el año en curso, tres décimas por debajo de lo estimado hace tres meses. El Producto minero, como contraparte, crecería un 6% en el ejercicio, 1,4 puntos porcentuales de mejoría respecto al IFP anterior.

"La actividad confirmó el retorno a su senda de crecimiento en el primer trimestre. En lo que va del segundo trimestre, el crecimiento se desaceleró de forma transversal. En el tercer trimestre, se prevé una recuperación en las tasas de crecimiento de la actividad", dijo Marcel ante los senadores. Sansone, por su parte, recalcó que en el segundo trimestre se verá una caída en el crecimiento respecto al primer cuarto del año.

¿De cara al 2025? El escenario mejoró, ya que ahora Hacienda pronostica un crecimiento de la actividad de un 2,6%, una revisión al alza de una décima respecto al IFP previo. Esto implica que el PIB minero crecería un 3,5% (misma apuesta de hace tres meses), mientras que el rubro distinto a la minería avanzaría un 2,5%, una mejoría de dos décimas versus la presentación anterior.

Eso sí, la estimación se ubica por sobre el rango del instituto emisor en el reciente IPoM, cuando estimó una tasa de variación del Producto entre 1,5% y 2,5%.

Los demás indicadores

Hacienda mejoró su perspectiva para el resultado de la demanda interna este año, en una décima a un 2,1%. Para 2025, se mantuvo en 3% la proyección.

El tipo de cambio promedio, en tanto, se transaría en $ 916 durante el actual período, una reducción de $ 12 en comparación al reporte anterior. ¿En 2025? Se redujo en $ 12 la cotización promedio esperada a $ 876.

El precio del cobre también fue revisado al alza por Teatinos 120, en circunstancias de que se ha mantenido en máximos por sobre US$ 4 la libra en los últimos meses. Así, el metal se cotizaría en US$ 4,3 la libra este año promedio, 10 centavos mejor que el IFP de mayo. Misma alza y precio promedio se registraría para el 2025.

El valor del petróleo WTI, en tanto, se corrigió a la baja en US$ 3 a US$ 80 por barril, mientras que para el próximo año la reducción fue mayor, de US$ 4 a US$ 81 por unidad.

Más inflación para 2025



Otras de las proyecciones que actualizó el Ejecutivo se relaciona con los precios, en un contexto marcado por el impacto del reajuste al alza de las tarifas eléctricas.

Para este año, se redujo en una décima el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio a 3,7%, pero para el próximo año se aplicó una revisión al alza de un punto porcentual completo, a un 4,4%.

¿La razón? Que parte importante del impacto del precio de la electricidad se traspasará al próximo año.

"La inflación se encuentra cercana a su meta y en el corto plazo se verá impactada por factores contrapuestos. El peak del efecto transitorio de las mayores tarifas eléctricas se daría durante primer semestre de 2025", dijo la autoridad.

Escenario fiscal: millonario recorte de gasto

Luego de la actualización de las proyecciones macro, fue el turno de Martínez para explicar el panorama para las finanzas públicas, revelando un millonario plan de recortes de gasto para este año.

De esta forma, la titular de la Dipres explicó que se recortará el gasto en US$ 856,8 millones para el Presupuesto actual ($ 784.876 millones), lo que implica una variación negativa de 1% en el gasto total respecto a la proyección fiscal de mayo. Así, el gasto total del sector público crecería un 3,9% este año desde el 4,9% que se proyectaba anteriormente.

El recorte de gasto se concentrará principalmente en el gasto corriente, que es el destinado a la operación del sector público, como compra de bienes y servicios y el pago de personal.

De hecho, a junio se ha gastado un 50,2% del gasto corriente del aparato estatal, el menor registro de los últimos cuatro años. El gasto de capital -que contempla la inversión pública y transferencias de recursos para proyectos en esta línea- muestra una tasa de avance del 40,6% al sexto mes del año, su mayor nivel de los últimos cuatro erarios.

El recorte contrasta con $ 5.472 millones de mayor gasto para este año debido a pagos de intereses de la deuda.

La directora Martínez explicó que una de las razones principales de la contención del gasto se debe al resultado menor a lo esperado de la Operación Renta 2024, que contempla el año comercial del 2023. Esto, además del esfuerzo requerido para cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal.



Los impuestos declarados en el proceso cayeron un 9,7% respecto a la operación del año anterior, totalizando US$ 15.818 millones. Las principales bajas fueron la declaración en Primera Categoría (empresas), con una merma de 10,7%, mientras que el Impuesto Adicional -que grava a los contribuyentes extranjeros- se redujo en un 43,1%. El Impuesto Específico a la Actividad Minera, por su parte, registró una caída en su declaración de 18,5%.

Todo esto fue complementado con un alza de 2,9% en el Global Complementario (impuesto a las personas) y de 48,9% en el tributo adicional que aplica a las empresas del Estado.

Las devoluciones solicitadas al Servicio de Impuestos Internos (SII), como resultado de lo anterior, se incrementaron en US$ 459,3 millones respecto a lo comunicado por el organismo a mediados de este año.

Dipres también actualizó el panorama para los ingresos del Estado este año, proyectando una expansión total de 5,2% para 2024, una reducción de 1,2% si se compara con el informe de mayo. Esto principalmente por menores ingresos recibidos por rentas de la propiedad (-14,4% si se compara con el último IFP), con una baja de 6,9% en los ingresos de litio percibidos por la Corfo y de 17,3% en el resto de las rentas.

Se mantienen déficits y se reduce deuda

Coherente con los esfuerzos de contención del gasto, la Dipres mantuvo sus proyecciones para el resultado final del sector público de este año.

Así, en cuanto al déficit efectivo, lo situó en 1,9% del Producto, mismo número que hace tres meses. Mientras que para el resultado estructural, también se mantuvo el saldo negativo en relación al IFP de mayo, en 2,2% del tamaño de la economía.

"El Gobierno seguirá haciendo todos los esfuerzos por el cumplimiento de las metas fiscales vigentes", reforzó Martínez ante los senadores.

Ahora, estas cifras son mejores si se comparan con el -2,4% y -2,7% efectivo y estructural con que cerraron respectivamente el año 2023.

La proyección de deuda bruta del Gobierno Central, en tanto, se redujo para este año, situándose en un 40,1% del PIB, desde el 40,6% pronosticado en mayo. ¿La razón? El triple efecto del PIB nominal y variaciones del dólar y del euro respecto al peso chileno, lo que fue compensado al alza por la mayor inflación y la composición de la canasta de la deuda.