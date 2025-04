Marcel se reúne con el subsecretario del Tesoro de EEUU y abordan situación de las industrias del litio y cobre

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, llegó hasta las oficinas del Departamento del Tesoro en Washington para reunirse con el vicesecretario de dicha cartera, Michael Faulkender.

La cita tuvo una duración de cerca de una hora, oportunidad en que junto con analizar la relación comercial, abordaron los desafíos de la industria de minerales críticos. La convocatoria se en medio de los vaivenes en los mercados financieros por los aranceles aplicados por la administración de Donald Trump a distintos países, incluido Chile.

A la salida del encuentro, Marcel señaló que “tuvimos una muy buena conversación, básicamente sobre nuestras complementariedades que tenemos entre Chile y Estados Unidos”, particularmente “reflejadas en nuestro comercio, donde nosotros no competimos con los productores de Estados Unidos, no tenemos superávit comercial, tenemos una base de inversionistas amplia que no está dominada por ningún país. Eso fue bien importante porque estuvimos repasando el tipo de preocupaciones que hay en Estados Unidos”.

Señaló que también “hubo mucho apoyo a continuar con las negociaciones que ya se han iniciado con la representante de comercio de Estados Unidos a través de la Cancillería” por los aranceles de 10% aplicados a nuestro país.

El secretario de Estado precisó que “ese es un proceso que lleva fundamentalmente la Cancillería y también estamos participando nosotros en el equipo. Es un proceso que está recién empezando”.

Marcel manifestó que “el diálogo que tuvimos hoy acá no fue tanto sobre eso, sino que temas de más largo plazo, particularmente de minerales críticos, del desarrollo de la industria del litio, que por supuesto tiene una importancia para Estados Unidos”.

Y sobre el cobre, la autoridad recordó que en medio de la investigación que realiza EEUU “lo que hemos visto hasta ahora es que todas las presentaciones que se han hecho prácticamente ninguna” es partidaria de aumentar impuestos y que muchas hablan del desarrollo de la minería del cobre en Estados Unidos o de la necesidad de cobre para su industria manufacturera, “por lo que mirado desde esa perspectiva, la verdad es que el cobre es fundamental para el desarrollo de la industria en Estados Unidos para que tenga costos que le permitan ser competitiva y Chile es un socio confiable en ese sentido, donde Chile es el principal proveedor de cátodos de cobre para Estados Unidos”.

Adelantó que si bien no se sabe cómo se va a configurar esa decisión, “estamos preparados para todos los escenarios, pero me parece que el peso de los argumentos que se dan en Estados Unidos es muy significativo para tener un abastecimiento seguro, transparente y a buen costo desde Chile”.

Negociaciones dentro del TLC

Marcel también fue consultado por las conversaciones con EEUU para aplicar el TLC suscrito y así evitar alzas unilaterales en los aranceles.

“Nuestro referente en todo este proceso es el tratado de libre comercio, para nosotros lo importante no es lo que pasa con los otros países, es la relación bilateral con Estados Unidos y esa relación bilateral comercial se ha establecido en torno al tratado de comercio que tiene 21 años de existencia”.

Enfatizó que “todo el diálogo que tengamos es en ese marco que, por supuesto, incluye un arancel cero. Ahora esto requiere ver temas como los de propiedad intelectual que ya estaban en el TLC y otros más de futuro y en todas esas dimensiones estamos muy bien parados por el capital que hemos acumulado en todos estos años”.

El titular de Hacienda explicó que “tener relaciones comerciales fuertes con los países significa que uno desarrolla relaciones de confianza con los países y con los clientes. Significa que se valora la calidad del trabajo que se hace desde Chile. Entonces, eso es lo que al final hace navegar mejor en estas aguas turbulentas que tenemos en estos días”.

También descartó que Chile tenga que optar por alguna de las superpotencias en materia comercial. “Lo más importante para nosotros es ser un país abierto, transparente, que su comercio e inversiones no las negocia discrecionalmente, sino que con reglas que son acordadas con nuestras contrapartes. Entonces, por ejemplo, el mismo TLC con Estados Unidos nos da un marco institucional para conversar entre los países que no es inventado, no es una cosa nueva y esa es una fortaleza y lo mismo con China”.