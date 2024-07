Más allás de últimos anuncios, la energía y minería lideraron la mayor inversión extranjera a junio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Anuncio de inversiones por más de US$ 18 mil millones marcaron esta semana por parte de Freeport McMoran y el ingreso de un proyecto de amoníaco verde del consorcio HNH Energy. Una cifra llamativa que se condice con las ya observadas durante el primer semestre.

De acuerdo con la agencia de promoción de inversiones del Ministerio de Economía, InvestChile, la cartera de proyectos del citado período llegó a US$ 34.531 millones, representativos de 405 iniciativas en distintas etapas de desarrollo.

Dicho monto también es 24% más de lo registrado en los primeros seis meses de 2023.

“Hemos logrado articular una columna vertebral para la promoción de inversiones que va desde las regiones hasta las agregadurías de InvestChile en el extranjero, y que incluye las carteras y agendas de los distintos ministerios”.

Del total, US$ 13.909 millones corresponden a inversión que está en etapa de materialización, es decir, son iniciativas instaladas y en desarrollo. Se trata de 107 proyectos y 4.640 puestos de trabajo.

La directora de InvestChile, Karla Flores, indicó que el país vive “un momento especial” en cuanto a la inversión extranjera, con buenas señales que vienen tanto de las cifras récord de los últimos dos años y de anuncios como los de Freeport McMoran y HNH Energy.

“Son señales claras del atractivo de nuestras oportunidades, el posicionamiento de nuestro país y de la confianza permanente de los inversionistas”, señaló.

Acerca del alza en la cartera del primer semestre, mencionó que “es el reflejo del interés permanente que tienen las compañías extranjeras en nuestro país, y también una consecuencia del trabajo de la agencia”.

Según Flores, Chile ofrece en la actualidad oportunidades clave en materias como minerales críticos, infraestructura digital y energías limpias, junto con esfuerzos en inteligencia de negocios y marketing digital.

“Hemos logrado articular una columna vertebral para la promoción de inversiones que va desde las regiones hasta las agregadurías de InvestChile en el extranjero, y que incluye las carteras y agendas de los distintos ministerios, así como a toda la red exterior del país”, dijo.

Sectores y países

Los sectores que más destacaron entre enero y junio fueron energía y minería, concentrando inversiones por US$ 17.455 millones y US$ 6.366 millones, respectivamente. Esto implicó un crecimiento anual de 41% y 25%, en cada caso.

Karla Flores, Directora de investchile

En tercer lugar quedó el rubro de los servicios globales con U$ 5.457 millones, seguido por infraestructura por US$ 3.584 millones. Este último con un aumento de sus proyectos del 72%.

Desde InvestChile destacaron que “los buenos resultados por sector coinciden con las materias donde Chile está desarrollando estrategias para consolidarse como líder internacional, como energías limpias, hidrógeno verde y minerales críticos”.

Explicaron que en el ámbito de energía lideran los proyectos de hidrógeno y derivados, que acumulan 29 iniciativas de la cartera, lo que involucran unos US$ 4.658 millones, y por primera vez sobrepasan a las iniciativas de generación solar y eólica.

En el caso del litio, se contabilizan siete proyectos asociados a US$ 1.195 millones.

Por país de origen, Estados Unidos encabeza la cartera de inversiones de la primera mitad del año e, incluso, duplica el monto registrado en el mismo periodo del 2023, con US$ 12.504 millones. Después, le siguen China con US$ 4.569 millones y, en tercer lugar, se ubica Canadá a US$ 3.770 millones.

A la lista se sumó por primera vez Arabia Saudita, situándose en el séptimo lugar con proyectos por US$ 1.400 millones, correspondientes al sector de infraestructura.

Mientras que las iniciativas estadounidenses registraron un aumento de 181% en aquellas ligadas al segmento energético, las chinas y canadienses tuvieron un mayor crecimiento en la inversión de proyectos del área minera.