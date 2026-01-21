Mas define los permisos sectoriales como una de sus prioridades en Economía

El biministro designado debutó en un seminario de Clapes junto a su par de Hacienda.

“Armar el equipo, esperar al 11 de marzo y empezar a trabajar”.

Esas son las prioridades que el recientemente designado biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, tiene para la cartera.

Este martes, el exvicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) participó de un seminario de Clapes UC, siendo uno de los dos ministros designados -junto al de Hacienda, Jorge Quiroz- que acompañó al Presidente electo, José Antonio Kast, a participar de la primera actividad tras el nombramiento de su gabinete.

Mas estuvo acompañado del abogado y exsenador por la UDI, Gonzalo Uriarte, quien sería el encargado de armar el equipo de gabinete del próximo biministro.

“Permisos es una de las prioridades, sin dudas”, añadió el futuro secretario de Estado acerca de la agenda que tendrá en el Ministerio de Economía.

Y es que Mas tendrá el desafío de la puesta en marcha de la ley de permisos sectoriales, cuyo objetivo es reducir entre 30% y 70% los tiempos de tramitación de las autorizaciones para un proyecto de inversión. La iniciativa contempla la creación de una nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales, declaraciones juradas y la ventanilla digital.

El empresario e ingeniero agrónomo fue la gran sorpresa del nombramiento de gabinete, ya que horas antes del anuncio se cayó el nombre del ejecutivo de la minera Los Andes Copper, Santiago Montt, para la cartera de Minería debido a que la empresa se adelantó al anuncio del nombramiento, lo que generó molestia en el entorno de Kast.

Una situación a la que el biministro designado no se refirió este miércoles, pero señaló acerca de la labor de biministro que “estoy muy agradecido y lo tomo con mucha responsabilidad, es un tremendo cargo”.

Antes de su rol en la CPC, Mas fue ejecutivo de Ecomac S.A., empresa constructora e inmobiliaria fundada por su padre -Daniel Mas Rocha- en 1965, entre 2010 y 2014 fue vicepresidente del Terminal Puerto Coquimbo (TPC), y tuvo otros roles gremiales en la Sofofa y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).