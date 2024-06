Operación Renta: aumentan retenciones a deudores de pensiones de alimentos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Concluida la primera fase de la Operación Renta 2024, la Tesorería General de la República (TGR) informó que se devolvieron impuestos por $ 2,3 billones (unos US$ 2.500 millones) a 632 mil contribuyentes. De estas devoluciones, el 98,4% se realizó a través de depósito en línea y la mayoría fue a personas jurídicas, que totalizaron $ 1,5 billones (US$ 1.650 millones).

Se realizaron retenciones y compensaciones a 521.326 contribuyentes por $ 138.388 millones (US$ 152 millones), de los cuales la mayoría corresponde a deudas de crédito universitario solidario ($ 19.896 millones o US$ 20,8 millones) y Crédito con Aval del Estado ($ 4.744 millones o US$ 5,2 millones).

Asimismo, $ 4.390 millones (US$ 4,3 millones) corresponden a retenciones de pensiones de alimentos, pertenecientes a 23.971 casos que se obtuvieron del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esto significa un aumento de 190% en la cantidad de retenciones y de 163% en el monto respecto al año pasado.

Al respecto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó que “esta herramienta, en conjunto con el mecanismo de pago efectivo de la Ley de Responsabilidad Parental, es parte de una institucionalidad al servicio de las familias, en particular de las madres que crían solas, y que ha venido a remediar en alguna medida las negativas consecuencias del abandono parental, por cierto, tan extendido en nuestra sociedad”.

En tanto, el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, indicó que “este año, en el proceso de devolución de renta logramos cumplir de forma oportuna y con alta eficiencia este desafío”.