Operadores financieros estiman un aumento de 0,4% en IPC de enero y un recorte en la tasa clave en reunión de abril
El Banco Central publicó este jueves la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) de enero.
Noticias destacadas
Más bajas en la Tasa de Política Monetaria (TPM) en el corto plazo estarían descartadas. Así lo reveló la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) de enero, publicada este jueves por el Banco Central.
De acuerdo con los pronósticos de los analistas, en la cita del lunes y martes de la próxima semana el Consejo se inclinaría por mantener el tipo rector en su nivel actual de 4,5%. Y lo mismo haría en la RPM de marzo.
Para la reunión de abril, los operadores consultados si esperan que el ente autónomo recorte su tasa de interés clave en 25 puntos base (pb.), para llegar hasta 4,25%. En lo que sigue, la TPM se mantendría en ese nivel incluso hasta enero de 2027.
Pero al ser consultados qué tipo rector ven en el primer mes de 2028, la mayoría de los participantes de la encuesta proyectan una tasa clave en 4,5% para ese entonces.
La EOF está dirigida a analistas de la industria bancaria local, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, corredoras de bolsa, agentes de valores, fondos mutuos y entidades extranjeras que operan activamente con Chile.
El sondeo realizado por el instituto emisor también reveló que para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero se prevé una variación mensual de 0,4%. Mientras, en febrero el indicador elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) crecería un 0,2% y un 0,4% en marzo.
En el largo plazo, en 12 meses la inflación total llegaría a 2,9%, mientras que la proyección para los siguientes 12 meses es de 3%.
Por último, para el tipo de cambio los operadores financieros esperan que este se ubique en niveles de $ 880 tanto en un horizonte de siete días como de 28 días.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El plan que el sector privado ofreció y tiene listo para reconstruir viviendas tras los incendios y no repetir los errores de Valparaíso en 2024
Marcelo González, director del Bloqus, detalla que esta tecnología de "plataformas de producto", ampliamente usado en industrias como la automotriz, podría generar un ahorro en tiempos de ejecución cercano a 30%.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete