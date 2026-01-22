Operadores financieros estiman un aumento de 0,4% en IPC de enero y un recorte en la tasa clave en reunión de abril

El Banco Central publicó este jueves la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) de enero.

Más bajas en la Tasa de Política Monetaria (TPM) en el corto plazo estarían descartadas. Así lo reveló la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) de enero, publicada este jueves por el Banco Central.

De acuerdo con los pronósticos de los analistas, en la cita del lunes y martes de la próxima semana el Consejo se inclinaría por mantener el tipo rector en su nivel actual de 4,5%. Y lo mismo haría en la RPM de marzo.

Para la reunión de abril, los operadores consultados si esperan que el ente autónomo recorte su tasa de interés clave en 25 puntos base (pb.), para llegar hasta 4,25%. En lo que sigue, la TPM se mantendría en ese nivel incluso hasta enero de 2027.

Pero al ser consultados qué tipo rector ven en el primer mes de 2028, la mayoría de los participantes de la encuesta proyectan una tasa clave en 4,5% para ese entonces.

La EOF está dirigida a analistas de la industria bancaria local, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, corredoras de bolsa, agentes de valores, fondos mutuos y entidades extranjeras que operan activamente con Chile.

El sondeo realizado por el instituto emisor también reveló que para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero se prevé una variación mensual de 0,4%. Mientras, en febrero el indicador elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) crecería un 0,2% y un 0,4% en marzo.

En el largo plazo, en 12 meses la inflación total llegaría a 2,9%, mientras que la proyección para los siguientes 12 meses es de 3%.

Por último, para el tipo de cambio los operadores financieros esperan que este se ubique en niveles de $ 880 tanto en un horizonte de siete días como de 28 días.