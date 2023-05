Pensiones, impuestos y apoyos a la inversión: las mesuradas expectativas de los economistas para la cuenta presidencial

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Este jueves 1 de junio, el Presidente de la República, Gabriel Boric, realizará su segundo discurso de cuenta pública ante el Congreso Pleno. Ante ello, las expectativas son altas respecto a los anuncios que entregará el mandatario.



Aún así, hay un grupo que no mira con grandes ojos lo que pueda ocurrir el jueves en Valparaíso: los economistas.

En términos macroeconómicos, los especialistas no esperan que haya grandes anuncios. “Rara vez han contribuido de forma relevante a formar expectativas”, asegura Alejandro Fernández, gerente de Estudios de Gemines. Para el experto, el discurso del presidente Boric no es más que “una declaración de intenciones para el siguiente año o el resto del período, cuya concreción no depende exclusivamente de la voluntad presidencial”.

Luis Eduardo Escobar, economista de Chile 21, coincide en que “no basta la voluntad del gobierno” para lograr grandes acuerdos. El experto cree que en la clase política chilena “no parece haber grandes objetivos compartidos más allá del desafío de seguridad”. Su par de Libertad y Desarrollo, Soledad Monge, espera que el presidente Boric aborde los problemas "más críticos" que están afectando a los chilenos.

Algunas de las temáticas que mencionan son seguridad, pensiones, salud, reforma tributaria y la contracción de la economía.

¿Punto de inflexión?

Los economistas consultados son tajantes en que no creen que el discurso y las medidas que pueda anunciar el mandatario influyan en la situación socioeconómica que vive el país. “Podría haberlo si los actores relevantes, políticos y sociales, muestran una disposición al diálogo que hasta hoy no han tenido”, reflexiona Escobar, y añade que “si no hay acuerdo en los fines y en los medios, estamos condenados al estancamiento o peor”.

Fernández es tajante en que “este es un gobierno golpeado por sus derrotas y su baja capacidad de gestión. Además sin apoyo en el Congreso. Solo podría ser un punto de inflexión si anunciara su disposición a buscar acuerdos en algunos temas (previsión, salud, impuestos) renunciando a sus propuestas programáticas”.

Monge concuerda en que el punto de inflexión pasaría por las propuestas que anuncie el gobierno en cuanto a aquellas materias en las que “la ciudadanía está exigiendo soluciones concretas”. Y propone una agenda pro inversión para hacer frente a la contracción de la economía.

Productividad sigue siendo el objetivo

En la cuenta pública del año pasado, Boric comprometió el desafío de lograr que la productividad del país vuelva a crecer un 1,5% anual.

Aseguró que lo llevarían a cabo “con mayor inversión en investigación, desarrollo, innovación y capacitación, con adecuación de las jornadas laborales en el marco de las 40 horas, con el desarrollo de la economía digital, aprovechando las ventajas comparativas de la producción limpia a las que hacía recién referencia, bajando los costos de las empresas en seguridad, mejorando el cumplimiento regulatorio y de las obligaciones tributarias”.

El mandatario le encargó la tarea a Nicolás Grau, ministro de Economía, Fomento y Turismo, y al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Esta consistió en una agenda de nueve ejes de reformas microeconómicas y financieras.

Escobar asegura que la clave para el cumplimiento de la agenda está en la inversión. “Si la inversión aumenta, aumentará la productividad. Para aumentar la inversión, el sector privado tiene que estar convencido que las rentabilidades serán razonables y estables a lo largo del tiempo”.

El economista de Chile 21 es tajante en que “si no compartimos objetivos claros y no estamos de acuerdo en cómo queremos alcanzarlos, en el mejor de los casos estamos condenados a permanecer donde estamos”.

Y Fernández estipula que “es un tema fundamental que puede definir el futuro del país”, y que debiese seguir siendo prioridad en el gobierno.