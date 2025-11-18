Click acá para ir directamente al contenido
PIB del tercer trimestre crece 1,6% frente al mismo período del año pasado, levemente por debajo de lo que esperaban analistas

"La expansión del PIB fue explicada, principalmente, por el comercio y los servicios personales y empresariales. En contraste, la actividad minera retrocedió", dijo el Banco Central en su informe Cuentas Nacionales.

Por: Rodrigo Martínez y Catalina Vergara

Publicado: Martes 18 de noviembre de 2025 a las 08:30 hrs.

