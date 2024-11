Presupuesto 2025: Marcel propone recorte de gasto de US$ 500 millones y redobla esfuerzo para lograr acuerdo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una frenética jornada de tramitación del Presupuesto 2025 se vivió este miércoles en Valparaíso, que tuvo como protagonista al ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Desde temprano, el secretario de Estado sostuvo una serie de reuniones con parlamentarios del oficialismo y la oposición para hacer carne su anuncio de la jornada del martes: acelerar las gestiones para lograr un acuerdo para destrabar el erario en la comisión especial mixta de Presupuestos, con una serie de compromisos de recorte de gasto, mayor responsabilidad fiscal y revisiones de las proyecciones de ingresos del Estado.

Acompañado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, y las subsecretarias de Hacienda y Segpres, Heidi Berner y Macarena Lobos, respectivamente, el jefe del equipo económico se reunió con diputados y senadores temprano en Valparaíso, donde realizó una primera oferta para allanar el camino a un protocolo de acuerdo.

Con Power Point en mano, expuso la apertura a un inédito recorte de gasto durante la tramitación del erario, que sería de US$ 500 millones. Esto se agrega a los US$ 1.000 millones que ya se comprometió a ajustar en el erario de este año, recorte que se concentrará principalmente en el cuarto trimestre del ejercicio vigente.

La oferta de reducción del monto del Presupuesto 2025 implica, según expuso Marcel, que el gasto total ya no crecerá un 2,7%, como dice el proyecto original, sino que un 2,1%. En la misma magnitud se reducen los ingresos del Gobierno Central proyectados para el año.

Según la presentación que hizo el titular de Hacienda, el recorte será general y estará enfocado en tres ítems: gasto en personal, con más de US$ 290 millones; transferencias corrientes, con más de US$ 170 millones; y gastos en bienes y servicios de consumo, que se recortarán en más de US$ 40 millones.

Otra medida sobre la mesa fue que Hacienda deba pedir autorización al Congreso cuando busque realizar giros del FEES que superen el 0,3% del PIB.

Asimismo, el Ejecutivo trazó una línea roja respecto de las áreas donde espera no realizar recortes: educación preescolar, Salud, Vivienda y fondos en temas de seguridad como Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Otros compromisos

El monto propuesto no convenció a todos los parlamentarios, por lo que es considerada una primera oferta que se irá modificando a medida que continúe avanzando la votación de las partidas y, eventualmente, se llegue a un protocolo de acuerdo.

Por ejemplo, algunas bancadas solicitaron a Marcel también hacer esfuerzos para resolver problemas presupuestarios en los servicios de salud, así como en la puesta en marcha de algunos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en la partida del Mineduc.

Al cierre de esta edición, las partes continuaban las negociaciones en paralelo a la votación en la mixta.

Pero el recorte no fue lo único que comprometió Marcel: el ministro se abrió a que el Congreso tenga un mayor control sobre los retiros que realice Hacienda del Fondo de Estabilización Económica y Social (EES). Así, comprometió que Teatinos 120 deberá recibir autorización del Parlamento para realizar giros superiores al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB). El protocolo también incorporará un plan para recomponer los ahorros de dicho fondo, que a octubre representan apenas un 1,2% del PIB.

Además, el ministro se abrió a pedir una asesoría al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que apoye al Ejecutivo en el cálculo de los ingresos del Gobierno Central, uno de los focos donde ha existido mayores críticas por sus errores en las estimaciones.

Comienza la votación

En paralelo a las negociaciones, ayer la mixta inició la votación de las primeras partidas presupuestarias, trabajo que continuaba al cierre de esta edición con una de las más complejas: el Ministerio de Salud. Así, fue una jornada de dulce y de agraz para el Gobierno, ya que se despacharon a la Cámara los recursos de varios organismos, pero hubo algunos gastos que quedaron en el camino.

En lo positivo, se aprobaron las partidas de la Presidencia de la República, del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República, del Servicio Electoral (Servel), y de los ministerios de Relaciones Exteriores, Bienes Nacionales, Minería, Energía y Segpres.

En lo negativo, quedó pendiente la votación de la cartera de Deportes, debido a la falta de acuerdo para incrementar fondos para la postulación de Santiago a ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036; en Energía, se redujeron a $ 1.000 los fondos para viáticos; y en Segpres se rechazó el presupuesto del programa “Buen Vivir”. En Transportes, este jueves se verá el desempate de la votación de los recursos para el exTransantiago y sus fondos espejo para regiones. También quedaron pendientes votaciones en la partida del Ministerio de Hacienda.