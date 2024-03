Economistas suben alertas para impulsar el PIB: mejorar educación y avanzar en reformas estructurales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La necesidad de impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país pareciera haber vuelto con fuerza al primer plano. Ello quedó en evidencia este martes en el tradicional encuentro que realiza Compass Group en marzo, donde tanto el economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebbel, como la economista jefe de Quiñenco, Andrea Tokman; y el economista y académico de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche -en ese orden de presentación-, fueron desde el diagnóstico a la acción.

Crítico, el primero reiteró que Chile “se jodió” en el primer día del segundo Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, en 2014. Centrales aquí, dijo, fueron los “autogoles sistemáticos”.

El cuestionamiento se extendió al actuar de la administración de Gabriel Boric. “La alianza de terroristas, narcos, Frente Amplio y Partido Comunista, y delincuentes que quemaron, asaltaron y le robaron a medio Chile a partir de octubre de 2019, más el Covid a partir de marzo de 2020, pararon el país”, lanzó el execonomista jefe de la OCDE.

Óscar Landerretche, académico de la universidad de Chile. En Chile, “de lejos, uno observa un rendimiento decreciente de su modelo económico”, afirmó Landerretche. Andrea Tokman, economista jefe de Quiñenco. La economía local es “un avión que va volando bien bajito, que se le va a acabar el vuelo en poco tiempo”, opinó Tokman. Klaus Schmidt-Hebbel, académico de la universidad del Desarrollo. “El resultado económico de Boric emula al de Salvador Allende”, dijo Schmidt-Hebbel.

“El resultado económico de Boric emula al de Salvador Allende”, afirmó Schmidt-Hebbel, junto con explicar que “la probabilidad de que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) desestacionalizado por habitante recupere el nivel récord que tuvo a fines de 2021 es muy baja hasta marzo de 2026 (...) la probabilidad que crezca un pinchintún, una décima, es bajísima”.

Por lo mismo, hizo un llamado a realizar reformas estructurales procrecimiento y avanzar en permisología, ya que esta “limita e inhíbe” la inversión privada.

Tokman también se hizo eco de la importancia de mirar a largo plazo y realizar reformas estructurales.

A su juicio, la economía local es “un avión que va volando bien bajito, que se le va a acabar el vuelo en poco tiempo” y, por lo mismo, cuestionó que el concepto de crecimiento se haya vuelto una “mala palabra”. Y, de inmediato, aseguró que es un “gran tema” hoy.

Foco en productividad

Bajo el título del seminario “Inversión en Tiempos de Cólera: Estrategias para el cambio”, la economista jefe de Quiñenco afirmó que “no podemos pensar en crecimiento si no pensamos en productividad. Y no podemos pensar en productividad si no pensamos en educación”.

“El capital humano es esencial para el desarrollo y el progreso de los países”, expuso, haciendo una crítica al nivel de educación de hoy en Chile y llamando a invertir en las áreas preescolar y superior.

Muy en línea, Landerretche opinó que en el país “tenemos bastante abandonada la educación. No tenemos un buen sistema educativo”.

De ahí el expresidente de Codelco hizo un llamado adicional: hacer un “esfuerzo público y privado en gasto en ciencia e innovación”.

En Chile, “de lejos, uno observa un rendimiento decreciente de su modelo económico”, dijo y cuestionó la “idea nostálgica de que va a funcionar el recuperar un mundo perdido”. “Creer que, en el Chile de hoy, con el PIB per cápita de hoy, con el capitalismo financiero de hoy, simplemente replicar lo mismo que se hizo en los 80 y 70, o la Concertación, es un acto de nostalgia”, complementó.

Landerretche aseguró que se debe construir algo nuevo, y también apuntó a invertir en infraestructura.

Dardos en contra de la reforma tributaria del Gobierno

Los expertos resaltaron la importancia de poner foco en la inversión.