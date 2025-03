Repetto levanta alertas por la situación fiscal y recalca: "Ningún Gobierno en los cuatro últimos cambios de Gobierno le ha dejado holguras al siguiente"

La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, fue la encargada de abrir el Seminario Económico "Señales para Chile 2025, organizado por DF y BICE



En una presentación de casi 30 minutos, la economista se refirió al crecimiento económico en Chile y la situación fiscal.

La académica describió que Chile venía creciendo más o menos al 2% en los tres años previos al estallido social, pero luego llegó la crisis social y el Covid y “tuvimos una pérdida de producción muy grande, muy importante”.

Chile es “una economía bien resiliente y recuperamos muy rápidamente el crecimiento y recuperamos la tendencia por ahí por mediados del 2021”, agregó.

“La manera en que crecimos fue una manera que no fue buena para la economía. Crecimos a punta de gasto. Usamos los retiros previsionales. El gasto fiscal excesivo de mediados del 2021, cuando ya habíamos superado la crisis del Covid, cuando ya no era necesario, ese gasto excesivo nos hizo crecer en exceso y nos hizo crecer de una manera desequilibrada e insostenible”, expresó la economista.

“No tenemos que estar orgullosos del crecimiento del 11% de aquel año”, zanjó.

“¿Y cuál ha sido la consecuencia? No crecer. No crecimos el 2023 porque era la respuesta apropiada a este problema. Era necesario no crecer. Es mejor un aterrizaje suave que una recesión”, agregó la académica.

Repetto explicó que el nivel de crecimiento de Chile se mantiene cercano a 2% debido a dos factores: “En parte esto es natural porque somos un país más rico, tenemos un PIB per cápita que es 2,5 veces más alto hoy día, y los países más ricos crecen más lento, lo que se llama la convergencia a través de las economías”.

El otro factor es que el mundo está creciendo menos, aseguró.

“El castigo que nosotros hemos recibido en términos de expectativas de crecimiento es más grande que el del mundo, por lo tanto, no podemos echarle la culpa al mundo completamente. Hay una parte que es un fenómeno global, pero hay una parte que tiene que ver con lo que hemos hecho o con lo que hemos dejado de hacer”, planteó la experta.

“La discusión pública se ha centrado en las regulaciones a los permisos y en los impuestos corporativos, y yo estoy completamente de acuerdo que esas dos cosas hay que revisarlas. Nuestros impuestos corporativos son altos para estándares internacionales y ciertamente tenemos problemas de permisos que requieren simplificación y que requieren ser acelerados”, explicó.

A juicio de la académica, si Chile sigue con dificultades para la inversión, los impuestos son irrelevantes.

“Nuestro PIB per cápita, que está creciendo al 2%, no solo está creciendo muy lento para nuestras necesidades, también está creciendo lento para nuestro nivel de desarrollo (...) Nuestro PIB per cápita debiera estar creciendo al 3%”, afirmó.

Situación fiscal

En ese escenario macro, otro de los desafíos que asoma es la deuda fiscal.

Eso sí, Repetto fue enfática en que Chile tiene una deuda fiscal que es baja. “No importa con quién nos comparen, tenemos una deuda baja. Y eso tiene un premio. Un premio por riesgo soberano que es más bajo que el resto del mundo”, sostuvo.

Pero la economista sí levantó alertas por la tendencia.

“Nuestra deuda ha crecido como fracción del PIB todos los años, todos los gobiernos, todos los signos políticos, todas las circunstancias cíclicas. Cuando la economía está bien y cuando la economía está mal, la deuda fiscal crece”, mencionó.

Y advirtió que si en vez de tener un déficit del 1% se llega a un déficit del 2% y si los gastos que están bajo la línea que no aparecen en las cuentas del Gobierno Central crecen al 1%, el 2026 o el 2027 se va a sobrepasar el límite prudente de la deuda.

“Estamos gastando más de lo que tenemos”, señaló Repetto.

“Se dice que este Gobierno no le dejará holgura al próximo. Ningún gobierno en los cuatro últimos cambios de gobierno le ha dejado holguras al siguiente. Cuando hay un déficit estructural, por definición, no hay holguras”, planteó, en tanto, la académica.

Y acusó que hay reformas tributarias que “no rinden”, y que pese a que se repite la reforma de la administración de Michelle Bachelet, las del expresidente Sebastián Piñera tampoco han logrado la recaudación esperada, dijo.

Frente a la tarea de recortar gasto, dijo que es muy difícil y que no es muy obvio dónde se hace. Pero llamó a “apretar las tuercas” en el financiamiento de educación superior, las licencias médicas, los subsidios al transporte y las ineficiencias en salud.