Ricardo Vicuña, director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE): “Si bien el cambio normativo es necesario, no es condición para seguir potenciando al INE”

- A usted le va a tocar sacar adelante el Censo de Población. ¿Qué resguardos le parecen fundamentales para evitar problemas?

- El Censo no solo es un desafío del INE, sino que es un desafío país, que nos lleva a implementar una serie de resguardos y apoyos por parte de diversas reparticiones del Estado.

En primer lugar, destaco la preparación del proyecto por parte de INE: la planificación inicial y primeras definiciones estratégicas comenzaron el año 2019 y, desde entonces, se han estado ejecutando las distintas etapas preparatorias, que incluyen un alto componente de coordinación y trabajo operativo con múltiples organismos públicos, privados y de la sociedad civil.

Uno de los principales desafíos del Censo, que se aplicará entre marzo y junio de 2024, será el reclutamiento de un equipo de más de 30 mil personas para llevarlo a cabo (...). Adicionalmente, para abordar la complejidad de asegurar la presencia de personas en las viviendas, el operativo considera múltiples visitas y la introducción de la modalidad de Autocenso en línea, para asegurar que todos y todas seamos censados.

- ¿Cuál es el balance de las labores de Precenso en marcha?

- La fase de levantamiento en 80 comunas, que comenzó en marzo y se extenderá hasta octubre, es una etapa de preparación del Censo. Ya se ha completado en cuatro regiones, y se espera que las restantes sigan el cronograma planificado. Las comunas restantes están siendo actualizadas mediante un proceso de integración de datos administrativos y análisis de imágenes satelitales, el cual ha culminado satisfactoriamente.

No obstante, como en cualquier proceso de esta envergadura, han surgido aprendizajes y desafíos con miras al Censo 2024. Aspectos comunicacionales y operativos se destacan como áreas que requieren una atención particular. La comunicación precisa y dirigida es crucial para entregar certezas a la ciudadanía.

- En el marco del ambiente de inquietud por la seguridad de la ciudadanía, ¿han identificado algunas zonas que estén más reacias a recibir a los censistas?

- Más que hablar de problemas, es importante destacar que se están definiendo medidas que buscan resguardar la seguridad de la ciudadanía y de los y las censistas. Por ello, todo el personal en terreno vestirá indumentaria oficial del INE, que consiste en gorro y chaquetilla con logo institucional, además de una credencial, la cual incorpora nombre, RUT y un código QR, además de un teléfono de contacto, para que la población pueda verificar la identidad del personal INE. También lo puede hacer a través del sitio https://verificador.ine.cl/.

Además, para resguardar la seguridad de todos y todas, el Censo se realizará en la puerta de la vivienda, sin ingresar a ella.

Es necesario recordar que todas las respuestas que se entreguen estarán protegidas por el Secreto Estadístico, es decir, ninguna información sobre la vivienda, hogar o persona puede ser divulgada. Hacerlo es un delito y está penado por ley.

En materia de seguridad también quiero señalar que el operativo censal se está trabajando de manera conjunta y en estrecha coordinación, con las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. Además, existe una continua coordinación con autoridades nacionales, regionales y comunales.

Venimos realizado un trabajo coordinado con los municipios, nuestros aliados estratégicos, a través de la firma de alianzas donde se comprometen a apoyar el operativo censal en diversas áreas, como locales censales, vehículos y difusión del operativo.

Además, se ha realizado un trabajo de vinculación e integración con juntas de vecinos, así como con la administración de edificios y condominios, para llegar a toda la comunidad.