Vittorio Corbo, expresidente del B. Central: “El Banco Central ha asumido en forma correcta que hacia adelante hay mucha incertidumbre”

Vittorio Corbo conoce de cerca al Banco Central. Fue su presidente desde 2003 a 2007, por lo que sabe lo clave de los mensajes que entrega el instituto emisor al mercado. En esa línea, el economista destacó cómo la entidad hoy presidida por Rosanna Costa puso una nota de cautela en su Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo, en comparación a reportes anteriores.

El experto sostuvo que la señal del ente autónomo se reflejó en un dólar que “sacó pecho” en la jornada de este miércoles -bajando más de $ 20-, y hacia adelante su preocupación principal es la inflación.

- ¿Qué elementos o mensajes le parecen los más destacables del IPoM?

- Lo que me parece más destacable es que el Banco Central ha asumido -creo en forma correcta- que hacia adelante hay mucha incertidumbre, y eso lo lleva a decir de que no está trazado el camino de baja de tasa, o sea, lo más probable es que las tasas van a seguir bajando, pero como muy bien dice en este informe y no en informes anteriores, que la evolución macro va a tener una implicancia importante para ver qué es lo que hace con la tasa el Banco Central y su implicancia para la inflación.

Y también lo dice en forma bastante explícita que las bajas de tasas hacia adelante, van a ser más moderadas que las que habíamos tenido hasta ahora.

La economía ha tomado más fuerza de lo que se pensaba antes. Ahí hay incertidumbre de cuánto de esto se va a sostener, cuánto no. Entonces, hay que tener bastante prudencia.

Y todos los bancos centrales muestran prudencia y yo creo que el Banco Central lo ha hecho en forma muy clara en este IPoM, no así en los anteriores. En los anteriores estaba muy jugado a que iba a seguir bajando independiente de lo que pasaba. Yo creo que está muy bien lo que hizo ahora. Celebro que muestre mucha más prudencia en el sentido que tiene que ir mirando cómo se desarrollan los acontecimientos.

- El Banco Central asume una mayor inflación para este año. ¿Le hace sentido este ajuste?

- No tengo nada yo como para pensar muy distinto. La inflación saltó en enero y febrero, entonces el Banco Central cree que parte de eso se va a deshacer, que fue temporal, está por observarse. O sea, no me voy a cortar las venas, pero el 3,8% está mucho más cercano de cualquier proyección que lo que teníamos antes, porque aparte que cambió también la medición porque ahora se está usando la nueva canasta.

Hoy día el problema está muy centrado en los servicios. Si los servicios son muy intensivos en salarios y en los salarios en Chile especialmente hay mucha indexación, entonces la inflación va a irse bajando en forma mucho más lenta. Ha bajado muy bien la de bienes, porque se desarmaron afuera muchas de las alzas de precios, especialmente de alimentos, se han desecho.

- Entonces, el 3% para este año, ¿se vuelve difícil lograrlo?

- Este año parece que va a ser muy difícil que llegue a 3%.

- El Banco Central estima que las alzas de enero y febrero no se repetirán en el resto del año. En su opinión, ¿el Producto Interno Bruto (PIB) estará más cerca de 2% o del 3%?

- Tenemos una base más alta, porque enero y febrero quedó más arriba. Entonces, creo que el número va a estar entre 2,5% y 3%, es muy probable.

Para llegar a la parte baja del rango del Banco Central al 2% tenemos que tener dos, tres meses de caída del Imacec. Puede que se dé una, pero tres no lo veo tan probable.

- ¿Veremos este año un retorno a la tasa neutral del 4%?

- Este año es muy poco probable que terminemos en 4%. Seríamos tremendamente agresivos.

La inflación ha ido hacia arriba, la economía ya está creciendo, entonces yo no veo que uno tenga que bajarla al 4%. Tiene que esperar que la inflación transite hacia la meta.

El Banco Central ahora, en su ejercicio, tiene un rango para la Tasa de Política Monetaria hacia fin de año y el punto medio está en torno al 5% para diciembre, en vez de 4% que teníamos antes.

Yo creo que puede estar entre 4,5% y 5,5% hacia fin de año.

- ¿Veremos mayor cautela en el recorte de mayo?

- Creo que va a haber cautela y veo muy poco probable que sean otros 75.

Van a cambiar muchas cosas de acá hasta la próxima reunión. Pero creo que lo más probable que va a estar más cerca de 0,5% si va a ir a este tranco, para llegar a 5% a fin de año.

- ¿Qué tanto puede seguir complicando a la política monetaria lo que ocurre con el dólar?

- Creo que gran parte de la depreciación que había tenido nuestro peso y el dólar se estaba acercando a $ 1.000 casi tenía que ver porque el mensaje del Banco Central era que iba a haber una baja de tasas muy agresiva, cuando el mensaje afuera era que las bajas de tasas iban a ser menos agresivas. Entonces eso hacía mucho más difícil la situación para el peso.