¿Y si baja la tasa 150 puntos? La idea que puso un consejero del Central en enero

Este jueves el Banco Central publicó la minuta de la Reunión de Política Monetaria (RPM) del 30 y 31 de enero. En dicha instancia, el consejo del instituto emisor se inclinó por un recorte de 100 puntos base en la Tasa de Política Monetaria (TPM), llevándola hasta un 7,25%.

Pero el mercado se llevó una sorpresa. Si bien la entidad barajó las opciones de bajar la tasa 100 pb y 125 pb -por la segunda votó el consejero Luis Felipe Céspedes-, el texto reveló que en el marco del análisis un miembro del máximo órgano “estimó adecuado analizar la reducción de 150 pb.”.

No obstante, el mismo economista agregó que “para aplicar un cambio de ese orden en la estrategia de política monetaria sería preferible esperar al próximo IPoM Informe de Política Monetaria”.

Desde el mercado, desmenuzan lo que un recorte de dicho orden hubiera provocado en enero, y las probabilidades de bajar 150 puntos en abril.

Gemines: “No se justificaba una decisión de reducir” de esa magnitud

Para el gerente de estudios de Gemines, Alejandro Fernández, hay que poner paños fríos al hecho de que un Consejero del Banco Central haya mencionado la opción de recortar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 150 puntos base en la Reunión de Política Monetaria (RPM) de enero. “No fue una opción en ningún momento”, dice.

“Desde luego en la reunión del 30 y 31 de enero no se justificaba una decisión de reducir la TPM en 150 pb., porque habría implicado una sorpresa importante para el mercado y habría acentuado las turbulencias cambiarias”, explica Fernández, y añade que, según la minuta, el mismo consejero que lo propuso luego señaló que sería mejor esperar al IPoM de marzo.

Si es que el Consejo del instituto emisor se hubiese inclinado por un recorte de dicha magnitud, llevando así la tasa clave hasta un 6,75%, Fernández plantea que “no habría hecho mucha diferencia sobre la actividad y el consumo”.

Pero el economista advierte que una baja de 150 puntos base “sí habría metido mucho ruido y, probablemente, habría significado una mayor debilidad del peso”. A la fecha de la RPM de enero, el dólar estaba en torno a los $ 930, mientras que ayer terminó en $ 968.

“Lo importante -añade-, más que la magnitud de la baja en la TPM, es si la rebaja que se anuncia está o no en línea con lo esperado por el mercado”.

Para enero, el mercado preveía un recorte de entre 75 y 100 puntos base.

Sobre la importancia del dólar en las próximas decisiones monetaria, Fernández señala que “en general el Banco Central no incorpora en la minutas la discusión (que tiene que haberla) sobre el impacto en el tipo de cambio ni su transmisión a la inflación, así que no sabemos qué piensan realmente al respecto”. Pero subraya que “es evidente que la fuerte aceleración en la tasa de devaluación en 12 meses a partir de enero (que se mantendrá en los próximos meses) va a tener un efecto negativo en la inflación, lo que puede (o debería) influir en la magnitud de la rebaja en la TPM en la próxima reunión del 2 de abril”.