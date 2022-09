El PC anticipa rechazo al tratado mientras el PartidoSocialista prepara definición para votación

Un camino cuesta arriba parece enfrentar la instrucción del Presidente de la República, Gabriel Boric, de buscar entendimiento entre las dos coaliciones oficialistas para enfrentar unidas la votación de la posibilidad de ratificación del TPP11 en el Senado.

Este martes, de hecho, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que el tratado no genera ningún beneficio para el país.

Sus declaraciones se dan 24 horas después que ante el comité político la canciller Antonia Urrejola, junto al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, expusieran en el comité político el estado de las conversaciones con los países miembros en busca de precisar aspectos en áreas donde existen dudas sobre su implementación como el capítulo de resolución de controversias.

Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Paulina Vodanovic, Presidenta del Partido Socialista.

“Tenemos una opinión más que concluyente. Es un tratado que desde nuestra mirada no tiene ningún rédito que beneficie al país que no sea atraer más inversión, no sé si tanta más, que sea beneficiosa para quienes van a poner esa inversión, pero para el país lo amarra incluso desde el punto de vista de su legislación futura”, afirmó Carmona en entrevista con radio Cooperativa.

Consultado sobre el escenario de que se aprueba la incorporación de Chile a la alianza, planteó que como PC “se hará la observación como corresponde dentro de un Gobierno”.

Precisó que “no de cada semáforo que se prenda o apague va a estar en juego la posibilidad” del PC o, de otro partido, de pertenencia a una administración “si en lo sustantivo hay un programa que busca mejorar la calidad de vida en el país”.

En cambio, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, indicó que la colectividad iniciará una ronda de conversaciones para tomar una decisión previa al momento de la votación en el Senado y que ya solicitaron información a Cancillería para saber el estado actual de las side letters. “A todos los tratados internacionales hay que darles impulso, está el acuerdo con la UE que también me parece relevante para el país”, informó.

Desde la Subrei, reiteraron este martes la importancia para el Gobierno de “articularse con todos los actores posibles”, incluyendo al sector privado, parlamentarios y sociedad civil, entre otros.

Por esto, precisaron que han enviado propuesta de side letters a los 10 países socios para dejar sin aplicación el mecanismo de solución de controversias inversionista-estado contenido en el capítulo 9 de la sección B del CPTPP.

“Esta semana estamos dedicados a conversar con los distintos involucrados en el tema. La próxima semana seguiremos nuestras reuniones con los actores incumbentes”, dijeron.

Mayoría simple

Para que el TPP logre ser aprobado en el Senado necesita de una mayoría simple. Y considerando que la Cámara Alta cuenta con 50 integrantes, para un resultado serían suficientes los votos del socialismo democrático (13) y ChileVamos (24), a lo que hay que sumar eventualmente los cinco votos de senadores DC.

Pero se podría generar una fractura entre las dos coaliciones del oficialismo si, en definitiva, en Apruebo Dignidad los dos senadores PC y uno de RD rechazan o se abstienen.

El tiempo que el Gobierno tiene considerado para resolver el TPP es fines de noviembre, plazo necesario para “negociar” los side letters con aquellos miembros que estén disponibles a modificar el mecanismo inversionista-estado. Luego se podría generar la votación en la sala con la presentación de alguna urgencia o esperar a que la mesa o los comités de Senado pongan en tabla el acuerdo.