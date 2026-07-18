Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Sistema frontal eleva la presión sobre el norte: Gobierno amplía alertas, acelera evacuaciones y despliega coordinación nacional

Senapred amplió la Alerta Roja a toda la Región de Coquimbo y a la provincia de Huasco por riesgo de aluviones, crecidas y remociones en masa, mientras el Gobierno intensificó el despliegue de autoridades y las evacuaciones preventivas ante el avance del sistema frontal en el Norte Chico.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 18 de julio de 2026 a las 11:31 hrs.

sistema frontal lluvias Corte de rutas emergencia Kast José Antonio Kast regiones Región Metropolitana
<p>Sistema frontal eleva la presión sobre el norte: Gobierno amplía alertas, acelera evacuaciones y despliega coordinación nacional</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

“Es un sueño”: La alegría de Jean-Paul Luksic por avanzar en importante torneo de polo inglés
2
Señal DF

Un remate en silencio: cómo la familia Barros se despidió de Echeverría Izquierdo
3
DF MAS

Quiénes son Aziz y Karim Mosa, los hijos de Jack Mosa que irrumpen en los negocios
4
DF SUD

Pampa Energía aprueba inversión por US$ 2.700 millones para construir la mayor planta de urea de Latinoamérica
5
Señal DF

El repunte de la celulosa: mejoran las expectativas para el segundo semestre y anticipan efectos en Arauco y CMPC
6
Señal DF

Las cinco acciones más baratas del IPSA
7
DF MAS

Demandan a Publix por los arándanos que procesó una empresa chilena
8
Señal DF

Matías Acevedo, exDipres: “Los ajustes que no se hagan en este presupuesto serán muy complicados de realizar o cada vez más difíciles de hacer en los posteriores”
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete