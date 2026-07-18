Sistema frontal eleva la presión sobre el norte: Gobierno amplía alertas, acelera evacuaciones y despliega coordinación nacional

Senapred amplió la Alerta Roja a toda la Región de Coquimbo y a la provincia de Huasco por riesgo de aluviones, crecidas y remociones en masa, mientras el Gobierno intensificó el despliegue de autoridades y las evacuaciones preventivas ante el avance del sistema frontal en el Norte Chico.

El avance del sistema frontal que afecta a diez regiones del país desplazó este sábado el foco de la emergencia hacia el norte, luego de que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) extendiera la Alerta Roja a toda la Región de Coquimbo y decretara la misma condición para la provincia de Huasco, en Atacama, ante el riesgo de aluviones, crecidas de ríos, desbordes y remociones en masa.

La decisión se produjo mientras el Ejecutivo reforzó el monitoreo de la emergencia con una reunión telemática encabezada por el Presidente José Antonio Kast, quien coordinó junto a ministros, subsecretarios y delegados presidenciales la respuesta frente a un evento meteorológico que ya deja víctimas fatales, personas desaparecidas y cientos de damnificados.

Según informó Senapred, la ampliación de la Alerta Roja para Coquimbo responde a los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que anticipan precipitaciones de hasta 40 milímetros en el litoral y la cordillera de la Costa, además de 50 milímetros en sectores precordilleranos, acompañados por rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, nevadas de intensidad moderada a fuerte y probables tormentas eléctricas. "Con la declaración de esta Alerta Roja se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", señaló Senapred al anunciar la medida.

La situación más delicada se mantiene en la provincia de Huasco, donde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevó a muy alta la probabilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes en sectores costeros, cordillera de la Costa, valles transversales y zonas precordilleranas.

Durante la mañana también se emitieron nuevos mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). En Alto del Carmen, las autoridades solicitaron evitar las riberas de los ríos El Carmen y El Tránsito, mientras que posteriormente ordenaron la evacuación de los sectores Villa Prat, en la localidad de El Tránsito, y El Retamo, en Valle del Carmen, debido al riesgo de desbordes.

En paralelo, Senapred llamó a la población de la provincia de Elqui, en la Región de Coquimbo, a mantenerse alejada de ríos, esteros y quebradas ante el aumento de los caudales.

De acuerdo con el último reporte oficial de Senapred, el sistema frontal deja hasta ahora cuatro personas fallecidas, una desaparecida, seis lesionadas y 516 damnificados, además de 16 viviendas destruidas completamente y otras 291 con daños menores.

Gobierno concentra esfuerzos en el Norte Chico

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reconoció que la principal preocupación del Gobierno se concentra actualmente en las regiones de Atacama y Coquimbo, donde el comportamiento de las lluvias está generando una rápida activación de quebradas. "Estamos especialmente preocupados y atentos por el comportamiento de las lluvias en el Norte Chico, donde hay una gran cantidad de quebradas muy activas en la provincia de Huasco y también en los valles transversales de la Región de Coquimbo", afirmó la autoridad.

Pavez explicó que, aunque el centro-sur presenta un escenario más estable, el despliegue gubernamental se mantiene enfocado en las zonas con mayor riesgo de remociones en masa y desbordes, donde continuarán desarrollándose reuniones de coordinación regional (COGRID) durante la jornada.

El subsecretario detalló además que cerca de 2.000 personas permanecen aisladas en Alto del Carmen, aunque sin afectaciones graves reportadas hasta el momento, mientras que en la Región de Coquimbo unas 3.000 personas presentan problemas de conectividad producto del temporal.

Riesgo de interrupciones en el suministro de agua

Según explicó Pavez, la planta Las Rojas, que abastece a La Serena y Coquimbo, registra altos niveles de turbiedad, situación que mantiene asegurado el suministro por aproximadamente 30 horas, mientras se evalúa un eventual plan de contingencia mediante camiones aljibe si las condiciones empeoran.

Una situación similar afecta a la planta Sotaquí, que abastece a Ovalle, donde las autoridades también monitorean la calidad del agua para determinar si será necesario implementar medidas extraordinarias.

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Kast lidera monitoreo desde La Moneda

En paralelo al despliegue operativo, el Presidente José Antonio Kast encabezó este sábado una reunión telemática desde el Palacio de La Moneda junto a ministros, subsecretarios y delegados presidenciales de las regiones afectadas.

A través de sus redes sociales, el Mandatario señaló que el objetivo es fortalecer la coordinación institucional frente al avance del sistema frontal. "Comenzamos este sábado trabajando en coordinación con los ministros, subsecretarios y delegados desplegados, monitoreando la situación y reforzando la respuesta en terreno", expresó el Presidente.

La cita se suma a las reuniones de coordinación desarrolladas durante los últimos días y ocurre tras las visitas realizadas el viernes por el jefe de Estado a las regiones del Maule y Biobío para supervisar la respuesta frente a la emergencia.

Si bien las precipitaciones comienzan a disminuir en la Región Metropolitana durante la mañana, las autoridades mantienen la vigilancia ante un nuevo pulso de lluvias previsto para las próximas horas, mientras el mayor nivel de alerta permanece concentrado en el Norte Chico, donde la evolución de quebradas, ríos y esteros seguirá definiendo el desarrollo de la emergencia.