Vodanovic destacó la victoria del actual gobernador de la RM como un símbolo del “buen trato”

En medio de las celebraciones, el alcalde de Maipú y quien actuó como “generalísimo” de la campaña de Claudio Orrego, Tomás Vodanovic, subrayó la victoria del actual gobernador como un símbolo del “buen trato”.

“Se trató de instalar como la madre de todas las batallas, y es una buena noticia para Chile que la madre de todas las batallas lo haya ganado la buena política, la colaboración por sobre la confrontación, el valorar al que piensa distinto y no insultar y denostar, y eso creo que tiene que ser un aprendizaje transversal para todo el mundo político.”, apuntó.

En esta línea, añadió que “Chile ha demostrado una vez más que los liderazgos virulentos, los liderazgos violentos, los que descalifican al adversario, no son capaces en nuestro país de construir mayorías. No somos Argentina, no somos Estados Unidos, somos un pueblo que se quiere, que se respeta, que se trata bien”.

Carrera por La Moneda

Consultado por la carrera por La Moneda, descartó una posible campaña de Orrego. “Dejemos de ver presidenciables en todos lados, Claudio Orrego acaba de asumir el día de hoy un compromiso inquebrantable con la Región Metropolitana por cuatro años, así como yo lo asumí con la comuna de Maipú, y eso no es compatible con una candidatura presidencial”, aclaró.

En cuanto a potenciales presidenciables, afirmó que “el sector del progresismo ha demostrado que tiene un proyecto consolidado que tiene una gran diversidad de liderazgo y tendremos que encontrar a la persona que mejor represente eso en una elección presidencial”.

