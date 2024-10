Caso Audios: Andrés Chadwick renuncia a su militancia en la UDI y presenta una querella contra 10 diputados oficialistas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, informó en la tarde de este martes que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, renunció al partido en medio de su vinculación con el "Caso Audios", donde se han conocido mensajes de texto del abogado Luis Hermosilla en que se lo menciona.

Ramírez indicó que “el exministro Andrés Chadwick me llamó hace dos semanas para notificarme que había renunciado a la UDI, lo hizo a través de la página del Servel”.

Explicó que “lo que me dijo es que lo hacía para no dañar a la UDI ante las injustas acusaciones, esas fueron sus palabras y quiero agradecer al exministro que haya tomado esa decisión que yo no se la pedí”, sostuvo Ramírez.

Agregó que esta decisión “le va a dar más libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó ayer contra 10 diputados que lo han injuriado y calumniado y que pide su desafuero”.

Ramírez aseguró que para Chadwick, uno de los fundadores de la UDI, “esta es una decisión muy difícil y me manifestó muy dolorosa”. Agregó que “solo tengo palabras de gratitud para él, porque como presidente de la UDI he tenido que enfrentar a una izquierda que trata de una manera mañosa de vincular al partido con el "caso Audios", en circunstancia que no existe ninguna prueba ni ningún vínculo; y lo que hace Chadwick es un acto de generosidad”.

Presentación de querella

Este martes también se confirmó que Chadwick presentó una querella en contra de 10 diputados oficialistas, a los que acusó de injurias graves y calumnias en su contra en el marco del caso Audios; y se fundamenta en la forma en que se lo alude en el texto de la acusación constitucional presentada contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Según la denuncia de Chadwick, se trata de “expresiones en contra de mi persona, en las cuales me imputan delitos actualmente perseguibles de oficio, y se profieren expresiones en deshonra, descrédito o menosprecio de mi persona, las cuales afectan gravemente mi honor, mi honra e imagen pública”.

Los diputados a quienes se pide desaforar son Daniel Melo y Nelson Venegas del PS; Lorena Pizarro y Lorena Fries del PC; Mónica Arce (IND); Jaime Araya (IND-PPD); Luis Malla (LIB); Jaime Sáez (FA); Ana María Gazmuri (PAH); y Nathalie Castillo (PC).