Boric responde a críticas tras polémica por reacción al ataque de EEUU a Irán: "Los principios nunca son apresurados”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió escuetamente este lunes al conflicto en Medio Oriente, tras la polémica que suscitó por condenar los ataques de Estados Unidos a Irán durante la noche del sábado.

El mandatario señaló que “los principios nunca son apresurados”, en alusión a su comentario en X del pasado sábado.

En el posteo, el Presidente escribió “Estados Unidos anuncia que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de EEUU. Defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque seas Estados Unidos. Exigimos y necesitamos paz”.

Cumbre del Brics

La ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, informó que el Presidente Boric mantiene la decisión de participar en la cumbre del Brics -del que forma parte Irán-, a la que fue invitado por Brasil y que se desarrollará entre el 6 y 7 de julio en Río de Janeiro.

La ministra señaló que “la participación del Presidente en el Brics corresponde a una invitación y su participación es en esa calidad es consistente con la política de apertura comercial que hemos tenido como país a lo largo de los años y que ha sido fortalecida en este Gobierno con una agenda internacional importante. En esa lógica y con ese espíritu, es que se va a llevar adelante la participación de nuestro país en el grupo del Brics”.

La portavoz subrrogante del Ejecutivo agregó que frente a la guerra que se vive en Medio Oriente “todas estas materias están en permanente evaluación hasta que uno se sube al avión, porque ocurren muchas cosas y eso es lo que corresponde hacer con la agenda del Presidente en todos los ámbitos”.

Etcheverry explicó que por asistir como invitado, no se afecta la independencia económica de nuestro país: “Por supuesto que nuestra autonomía se mantiene y no cambia por asistir a una reunión, es fruto de un trabajo de Estado de muchos años de construir una política comercial y postura diplomática basada en principios que son un activo a nivel internacional. La posición de Chile no sorprende y se basa en proyección de derechos humanos, la democracia y el multilateralismo”.

Agregó que “con esa posición vamos a acudir al Brics, nada de eso se ve alterado, así como tampoco se altera la necesidad de fortalecer los lazos comerciales con socios estratégicos como India, Brasil, y China”.

Respecto a medidas internas para enfrentar los efectos del conflicto, Etcheverry indicó que “eso es parte del trabajo que se desarrolla en coordinación con Cancillería, con el sector privado, tal como se hizo en el caso de los aranceles, para ver cuáles son las implicancias y acciones para resguardar a nuestro país en el ámbito político y económico”.

Canciller se reúne con Boric

En tanto, esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se reunió con el Presidente Boric, tras lo cual señaló que si bien la asistencia de Chile está confirmada, conversó con su par de Brasil, Mauro Vieira, quien le indicó que la conferencia del Brics se mantiene, pero la participación de algunos líderes está en duda “como la de Rusia, Irán y la de otros mandatarios”.

Explicó que “Chile siempre ha rechazado el uso de la fuerza para resolver disputas internacionales” y que “asistimos al Brics como país invitado y no participamos en deliberaciones. No somos miembros y no está en nuestra agenda convertirnos en miembros. Esperamos que el tema del Estrecho de Ormuz pueda ser aclarado lo más pronto posible. Existe ese peligro (de cierre), pero confiamos en que se pueda restaurarse la normalidad en esa zona y no se tome una medida de fuerza de Irán”.