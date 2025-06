Debate oficialista: Tohá acusa a Jara de proponer “recetas estilo kirchneristas” en economía

Este domingo recién pasado, los candidatos oficialistas a La Moneda Carolina Tohá (SD), Jeannette Jara (PC-AH), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS)- volvieron a confrontar ideas, en el debate de Televisión Nacional, conducido por las periodistas Monserrat Álvarez y Constanza Santa María. El tenso ambiente se hizo sentir en el estudio, mismo que rodea a los aspirantes a La Moneda desde que la representante comunista superó a la del Socialismo Democrático, en las últimas encuestas conocidas antes del blackout que las afecta previo a un proceso eleccionario.

Si bien los candidatos reiteraron algunas de sus propuestas en los ámbitos, económico, de seguridad, salud y economía; también intentaron sacar al pizarrón a sus adversarios internos, con el fin de diferenciarse.

En este contexto, fue clave para Tohá el tema económico y en particular el emplazamiento que le hiciera Winter en materia tributaria. El diputado Gonzalo Winter enrostró a la aspirante del SD haber propuesto el aumento de impuestos a la clase media y clase media baja; si bien Tohá rechazó de plano los dichos de Winter, asegurando que no existe ninguna propuesta en esa línea en su programa –cabe recordar que el proyecto de reforma tributaria del Gobierno que finalmente no ingresó no sólo bajada el impuesto de primera categoría, sino que también aumentaba en impuesto a la renta-.

No obstante, el diputado del FA aludió a una entrevista que ella dio a El Mercurio siendo ya candidata y donde señala que “Debemos gradualmente ampliar la base tributaria que, en la actualidad, paga sólo el 25% de las personas. Ello, sin embargo, sólo será posible si se controla la evasión y elusión tributaria. Este es un imperativo ético”.

En todo caso, el frenteamplismo siguió reverberando este tema a través de las redes sociales, mientras su candidato reiteró su propuesta acerca de concretar el impuesto a los súper ricos, asegurando que “al 0,1% más rico del país, le vamos a aplicar un impuesto al patrimonio” y anunció que de llegar a La Moneda se le devolverá lo que gasta en IVA al 40% más vulnerable de la población.

Intenso debate

Pese a ello, Tohá fue enfática en que en Chile “se requiere un Estado muy proactivo que se asocie con el sector privado, que tenga espacios de colaboración para producir cadenas de valor, llevar innovación" y "un sistema tributario que acompañe, para que sea atractivo y a la vez genere ingresos para financiar la política social y la seguridad que es tan necesaria".

Pese a la presión de Winter, Tohá advirtió que “no hay ningún espacio para que en Chile reduzcamos los ingresos fiscales. La salud requiere más recursos, la vivienda, la seguridad. Sí hay espacio para bajar a las empresas porque necesitamos que haya más inversión, pero compensando con quienes tienen más altos ingresos”.

Mientras que la candidata comunista propuso “mejorar los salarios y, por tanto, la demanda interna” y a ello sumó su convicción de que “el modelo chileno basado en importación de materias primas debe ser revisado e industrializado en regiones tan importante como la del Biobío y La Araucanía"; lo que, desde su punto de vista, no son cuestiones incompatibles.

Acto seguido, siguiendo en este ámbito, Tohá aseguró que “tenemos una derecha que tiene una fórmula de los años 80, que cree que la economía va a crecer simplemente porque bajamos los impuestos y llegan los inversionistas. No funciona, nunca funcionó. Segundo, tenemos recetas de los años 50, como la demanda interna que está proponiendo el Partido Comunista, que son recetas como el estilo kirchnerista, y yo no creo en eso", enfatizó la carta de SD.

En este ámbito, Mulet por su parte planteó la necesidad de aumentar los impuestos a las grandes empresas un 3%, “pero lo vamos a integrar para que después los dueños de las empresas puedan invertir más", adelantó.