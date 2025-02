Diputado Jorge Alessandri (UDI): “Sería una irresponsabilidad llegar a segunda vuelta ante Bachelet con un candidato que no da seguridad de triunfo”

Aunque el Congreso está en su etapa de receso legislativo, el diputado gremialista Jorge Alessandri sigue atento la contingencia política. Cómo no, si la UDI podría estar más cerca que nunca de llegar a La Moneda, con Evelyn Matthei. De ahí la importancia que una mayoría de la colectividad le da a realizar una primaria que asegure el aterrizaje de la exalcaldesa en la casa de gobierno. Tal vez por eso, el diputado trata con guante blanco especialmente a Johannes Kaiser.

-¿Le preocupa que su candidata Evelyn Matthei se quede pegada en torno al 20% según la última Cadem y que Johannes Kaiser dé un gran salto?

-Mire, a pesar de no ser el candidato de Chile Vamos, Johannes Kaiser es un candidato que defiende muchas de nuestras ideas. Por lo tanto, si uno mira el escenario amplio de las ideas de la centroderecha, de libertad, de orden y de la seguridad, ve que han crecido en estos cinco años como nunca en la historia de nuestro país. Si hay algo que provocó el estallido social y la validación de la violencia fue que se diera vuelta la pelota completamente y la gente valorara nuevamente la seguridad, certeza, crecimiento económico, austeridad fiscal…

-Pero Kaiser se está convirtiendo en un fenómeno…

-Claro, hay figuras nuevas… En épocas electorales siempre aparecen figuras nuevas, pero hay que tener la reflexión de que las ideas que han tomado más fuerza, como nunca, han sido las nuestras. En segundo lugar, Evelyn Matthei sigue siendo lejos la más competitiva en segunda vuelta y vamos a tener que analizar muy bien, para que no nos pase lo de hace cuatro años, que mucha gente se entusiasmó con José Antonio Kast en primera vuelta, sabiendo que no era el más competitivo en segunda vuelta y, finalmente, terminó ganando el Presidente actual. Se puede dar un escenario similar a ese y yo le pediría a las personas pensar en el país voten en la primera vuelta. Pensar en quién es más competitivo en la segunda. Y estoy seguro que si hacemos buenos acuerdos, vamos a tener un resultado parlamentario como nunca desde el año 90.

-En ese contexto, lo ideal es una primaria con todos los precandidatos del sector, Matthei, Kast, Kaiser. ¿No?

-Eso es lo que nosotros hemos propiciado desde el primer momento. Más amplia incluso, con (Ximena) Rincón, Kaiser, Kast, Carter (el exalcalde de La Florida). Una primaria grande, amplia, que nos hiciera llegar a primera vuelta muy fortalecidos, porque recuerdo que los parlamentarios se eligen en primera vuelta. Por lo tanto, su candidato, dependiendo de cada región, de cada parlamentario, tiene que estar muy fuerte en primera vuelta. Si queremos gobernar Chile por primera vez, pero además tener una mayoría parlamentaria clara, eso lo da una primaria amplia.

-¿Qué pasa si ese escenario ideal no se produce?

-Si las oposiciones vamos divididas a primera vuelta, podemos ganar igual La Moneda, pero vamos a tener una mayoría parlamentaria, a mi juicio, mucho más estrecha. Y Chile requiere un tratamiento de cuidados intensivos. Chile está en la UTI en crecimiento económico, endeudamiento, creación de empleo, en crisis migratoria y de seguridad, por lo que necesitamos ser responsables y tener una mayoría parlamentaria amplia y asegurar el triunfo en segunda vuelta. Sería una irresponsabilidad llegar a segunda vuelta ante Bachelet con un candidato que no está firme en las proyecciones y no da seguridad de triunfo.

Pareciera que los liderazgos en el Frente Amplio están esperando para cuatro años más, están escondidos por lo mal que les está yendo gobernando; o se van a guardar para una próxima elección y, evidentemente, va a ser la Concertación o la Nueva Mayoría la que venga a salvar con Michelle Bachelet.

-¿Usted da por hecho que la candidata del oficialismo va a ser Michelle Bachelet?

-Sí, es el escenario más probable que nosotros vemos. Pareciera que los liderazgos en el Frente Amplio están esperando para cuatro años más, están escondidos por lo mal que les está yendo gobernando; o se van a guardar para una próxima elección y, evidentemente, va a ser la Concertación o la Nueva Mayoría la que venga a salvar con Michelle Bachelet. Recordemos que fue en la Nueva Mayoría donde Chile dejó de crecer y donde Chile se empezó a endeudar de forma desmedida. Veo claro en los números que la única competitiva es Bachelet.

“En los sondeos, Bachelet es más fuerte que Tohá”

-¿No ve a Carolina Tohá como candidata?

-Tiene muchas capacidades, mucha experiencia política, pero al parecer las encuestas no le dan el peso suficiente como para una candidatura presidencial. Yo creo que las capacidades las tiene de sobra, pero por lo que muestran los sondeos, Bachelet es más fuerte.

Hay una líder que es la más competitiva, que es Matthei, pero va a haber que demostrarlo en la cancha.

-¿A qué atribuye que Kaiser se haya convertido en un fenómeno y haya dejado atrás a Kast, hasta ahora al menos?

-Kaiser ha sido un buen diputado, está más metido en la lucha del día a día. El país fue llevado por el Frente Amplio y por sectores que validaron la violencia tan a la extrema izquierda que, evidentemente, que el péndulo tenía que volver con mucha fuerza. Eso le da tribuna, le da micrófono a figuras políticas nuevas como Kaiser, con énfasis distinto al de Kast, pareciera que José Antonio Kast se va agotando un poco en el discurso para una presidencial y que Kaiser interpreta mejor el sentimiento de rabia y de urgencia, de emergencia que muchos chilenos sienten para que podamos poner el país de pie de nuevo. Yo reconozco su liderazgo, lo encuentro natural, pero estoy seguro que corremos un altísimo riesgo de llegar a segunda vuelta con un candidato, ya sea Kast o Kaiser, y la única que puede asegurar un buen gobierno y una gran mayoría parlamentaria es Evelyn Matthei en la segunda vuelta.

-¿No da por hecho que su sector llegue a La Moneda en esta presidencial?

-Mire, hemos visto tantas elecciones presidenciales… Hace cuatro años estábamos seguros de que era Jadue o Lavín… Las elecciones presidenciales siempre son muy difíciles, siempre son un desafío y nosotros tenemos que entender que hay que llegar con el mejor o la mejor jugadora a ese segundo tiempo, que es donde se terminan los partidos y donde se ganan, finalmente. Por supuesto que no se da por hecho. Los vientos corren hacia este lado, las ideas más fuertes son las de este lado; la gente se ha dado cuenta que sin seguridad, sin progreso y sin crecimiento, los países no avanzan. Pero eso es distinto a personificarlo en la persona que pueda liderar esa batalla, que pueda llevar esa bandera; y creo que nos hace falta una campaña de estos ocho meses, que va a ser muy dura, recorriendo el país para demostrarle a la gente, por qué en este lado de Chile Vamos hay gobernabilidad; hay una líder que es la más competitiva, que es Matthei, pero va a haber que demostrarlo en la cancha.

-¿El hecho de que finalmente se haya aprobado una reforma de pensiones, a partir del acuerdo que se gestó en el Senado, despeja el camino para que un próximo gobierno, de su sector, se concentre en otros objetivos para su programa como orden y crecimiento económico, por ejemplo?

-El sistema de pensiones salió de la UTI, pero no hemos solucionado el tema pensiones. Vamos a tener que seguir ajustándolo, evitando que aquellos que quieren que sea estatal sigan proponiendo esas ideas en el Congreso y consiguiendo que la gente sea más formal o cotice más. El gran tema de pensiones salió del escenario, porque logramos que se ahorrara más en la cuenta individual. Pero vamos a tener que seguir haciéndole ajustes; muchos queríamos que se modificara la edad de jubilación para hacerlo más realista a la expectativa de vida. Recuerda usted que en los países OCDE ahorran cerca del 20%, nosotros vamos a quedar en el 16%. O sea, sí, es un gran avance, pero nos falta.

Nosotros tenemos un proceso de degradación de la política muy profundo. Hoy día ningún joven profesional talentoso mira la política como una opción y eso tenemos que cambiarlo.

-¿Qué reflexión le genera a usted el hecho de que en este periodo se hayan tantos diputados involucrados en casos judiciales?

-Mire, llevamos al menos 20 años desde todos los sectores líderes de opinión, conductores de noticias, columnistas, degradando la política; desde el mundo empresarial, cuando un político se retira de la política y quiere volver al mundo activo, degradamos eso, decimos que es un lugar donde no hay personas talentosas, donde no hay personas preparadas y eso tiene un efecto. Nosotros tenemos un proceso de degradación de la política muy profundo. Hoy día ningún joven profesional talentoso mira la política como una opción y eso tenemos que cambiarlo, tenemos que motivar cuadros nuevos, tenemos que motivar gente preparada, pero también honesta, gente con convicciones y que la sociedad entienda que la labor política es una labor noble. Es una labor importante que no hay que degradar ni denostar y que cuando un político entra al mundo electoral o sale del mundo electoral, no tiene tiña. No es despreciable.