El "momentum" de José Antonio Kast, que se alista para una segunda vuelta con Jeannette Jara

Aunque en el entorno del candidato presidencial del Partido Republicano aseguran que no están pendiente de las encuestas, no dejan de apreciar las cifras que confieren a su aspirante a reemplazar a Gabriel Boric, José Antonio Kast, la pole position de la oposición en la carrera a La Moneda. Sobre todo, porque coinciden con un análisis que el comando ya tiene internalizado: que la segunda vuelta será entre Kast y al recientemente vencedora de la primaria oficialista Jeannette Jara (PC).

Este jueves, el vespertino La Segunda publicó la última encuesta Activa, liderada por la candidata comunista (33,8%). Sin embargo, Kast (17,3%) aventaja, aunque por un escaso margen, a la aspirante de Chile Vamos Evelyn Matthei (16,8%), con Johannes Kaiser (4,3%) relegado a una tercera posición entre los presidenciables de la derecha y detrás de Franco Parisi (PDG), quien obtiene 8,9%.

¿Qué es lo que ha llevado al líder republicano a posicionarse mejor que Matthei, cuando estuvo más de dos años detrás de su excompañera de partido?

Entre los republicanos se analiza una serie de razones: por lo pronto, creen que las cifras atestiguan que la estrategia que se planteó el partido, acerca de que José Antonio Kast no estuviera en primera línea, desde la pasada elección presidencial hasta ahora; sino que levantar la campaña el mismo año de las elecciones, con propuestas de por medio, plantean, fue lo acertado.

En el comando y equipo estratégico tienen la convicción de que muchos temas de conversación y/o debate en estas elecciones han sido gatillados por propuestas de José Antonio Kast, como en el caso de las contribuciones. Ya que los republicanos propusieron en abril la eliminación del impuesto a la primera vivienda y en la actualidad, argumentan, la UDI también abrazó esta iniciativa, aunque pareciera que su candidata no está disponible a avanzar en esta línea. También hizo su propuesta en esta materia Franco Parisi (PDG) y se mostró contraria, la abanderada del oficialismo Jara y, así, el debate está lejos de decaer.

Adicionalmente, Kast captó exactamente los temas que preocupan a la gente, como el de la seguridad ciudadana, entre otros que, sin embargo, comparte con los demás candidatos de la derecha. La diferencia, subrayan cercanos al candidato, es que él tendrá la mano firme para implementar medidas que apunten a terminar con este flagelo; ya que están convencidos que “la gente percibe que el control de la seguridad está en esta candidatura”.

¿Percepción de “desfonde” de la candidatura de Matthei?

Lo que también ha contribuido a mejorar la performance de su candidato en las encuestas, dicen en el entorno de Kast, es que “no pisamos los palitos que nos iban poniendo” para empantanarse en peleas inconducentes. Pero, por sobre todo, un elemento fundamental es la “consolidación del equipo”, algo que también valora la ciudadanía.

Y, aparentemente, otro elemento diferenciador de sus adversarios de la derecha, pues –aunque advierten que no quieren atacar a los otros candidatos del sector, pues la adversaria de Kast es Jara- insisten en que “el principal error de Evelyn Matthei fue seguir apoyándose en las mismas caras del segundo gobierno de Piñera”. ¿Por qué? Debido a que, según el kasismo, la gente ve en ellos los rostros de los que no pudieron con el episodio del estallido social. Entonces, cómo van a confiar en que una administración liderada por este equipo podrá imponer seguridad.

Esto no es nada nuevo, sino algo que han planteado desde hace mucho en público y privado, pero que ahora evitan reflotar. Tal vez por no querer pegarle a Evelyn Matthei, porque “tenemos la percepción que se está produciendo un desfonde en su candidatura”, dicen fuentes republicanas. Y, si se concretara la visión que tienen los republicanos de su candidato pasando a segunda vuelta con Jara, los votos asociados a Matthei y Chile Vamos se deben sumar para ganar con holgura. Ese también es un análisis que se hace en el círculo del candidato.

Sin embargo, no se dejan amedrantar por la imagen y trayectoria de la candidata, algo que el entorno de Matthei saca en cara permanentemente a Kast. Por el contrario, con toda convicción retrucan que “el gran atributo de Evelyn Matthei era que iba primera en las encuestas por mucho tiempo; ese era su gran potencial”, pero ahora “se está desfondando”, insisten.

Descartan que dos candidatos de derecha se enfrenten en segunda vuelta

Nada está al azar en esta candidatura.

Así, en la tarea de no provocar heridas que no puedan sanar en el escaso mes de diferencia entre la primera y segunda vuelta presidencial -16 de noviembre y 14 de diciembre, respectivamente-, también han evitado presionar al tercer candidato de la derecha, diputado Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario. Aunque es evidente que ya alcanzó su mayor potencial de crecimiento y que ahora no tiene esperanza de disputar el paso a segunda vuelta, en el supuesto de que decida llegar a la primera.

Pese a ello, en el círculo más cercano a Kast, aseguran que ese es un tema que no se ha abordado con el líder libertario, ni siquiera cuando la candidata del Partido Social Cristiano (PSC), diputada Francesca Muñoz, depuso su opción para apoyar a JAK.

Porque el pacto parlamentario de los tres partidos –republicano, libertario y socialcristiano- “está muy avanzado” y no quisieron generar una tensión innecesaria.

Pero también por otro análisis que hacen algunos altos representantes de la colectividad. Que tiene que ver con quepor lo que no existe una presión urgente para que el libertario tome la decisión.

Tan convencidos están en el comando de Kast de que pasará “holgadamente” a segunda vuelta para enfrentar a Jeannette Jara, que ya están pensando en el aterrizaje en La Moneda y en que no se desinflen las expectativas que la ciudadanía tenga de su gobierno. De ahí, que hay un equipo “pensando exclusivamente cómo mantener la esperanza viva en el primer mes de gobierno, con medidas para dar señales al callo”, porque “estamos conscientes de que hay que estar a la altura”.

Por lo que para llegar hasta ahí tienen la mirada puesta en la candidata comunista, “estamos pensando totalmente en Jara y más allá del comunismo, para nosotros lo central es que la gente entienda que es la continuadora del actual Gobierno… eso nos facilita la pega” y lo que descartan absolutamente es que dos candidaturas de derecha se enfrenten en segunda vuelta. “Eso no es posible”, aseguran.

Dar garantía a los inversionistas de que “Chile es un país serio”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, explica que “nosotros seguimos nuestra hoja de ruta comunicándole a los chilenos cómo abordaríamos cada una de las crisis que se han generado o profundizado en el Gobierno de Boric”.

Y agrega que al igual que en seguridad, en economía la reactivación pasa por la determinación de quien sea presidente, “determinación para desregular, flexibilizar el mercado laboral y para darle garantías, a quienes invierten, que Chile es un país serio y que no cambia las reglas del juego”, detalla.

Desde el punto de vista más político conforma lo planteado desde el comando, en cuanto a la candidata comunista, advirtiendo que si “Jara ha sido parte del problema, difícilmente puede ser la solución. Y ya está lo suficientemente claro que la competencia es entre Jara y Kast”.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados del PR, Cristián Araya, quien enfatiza que una de las razones por las que su candidato ha crecido, es porque “la gente sabe que José Antonio piensa, dice y hace lo mismo, no ha cambiado de posición; no lo hizo incluso cuando era ridiculizado”.

Pero también destaca como una de las fortalezas del candidato “tener una estrategia bien definida y un equipo alineado”, que genera la sensación de orden y gobernabilidad.