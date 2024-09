Exministro Bellolio destaca fórmula de endowment para financiar TVN, pero pide aclarar rentabilidad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El exministro secretario general de Gobierno del segundo mandato de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio, se mostró de acuerdo con gran parte del contenido del proyecto que cambia el financiamiento de TVN.

Al exponer en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el hoy candidato a alcalde por Providencia por el bloque de Chile Vamos expresó la necesidad de aclarar la rentabilidad del endowment de US$30 millones que se buscan inyectar a la empresa estatal.

Bellolio volvió a la misma comisión en la cual hace tres años presentó el proyecto original que modificaba la orgánica de TVN, el cual fue reemplazado por una indicación sustitutiva impulsada por la actual administración.

“Me parece bien el endowment, es una manera inteligente de hacer un control de costos, que no se exprese como una restricción blanda por parte de las empresas públicas de que si cae en una lógica de desfinanciamiento luego recurra permanentemente al Congreso u otras fuentes para volver a obtener recursos. Entonces, generar ese endowment le da la tranquilidad de tener una mirada de largo plazo y ser independiente de las miradas políticas de turno y, al mismo tiempo, enfocarse en la creación de contenido”.

Sin embargo, sostuvo que “tengo la duda sobre el calce de los montos” que plantea el Gobierno, en especial sobre las 146 mil UF que se necesitan conseguir con esos US$30 millones, “dado que las tasas de rentabilidad que se pueden obtener entorno al 5% dan para US$ 1,5 millón y faltarían otros US$ 2,5 millones por conseguir que no se ve de qué manera podrían lograrse”.

Bellolio también marcó diferencias con el proyecto que se presentó en el gobierno pasado al indicar que la propuesta del actual rebaja la incorporación de cuatro nuevos directores designados por ADP a uno. "Creemos que ese era un buen mecanismo de pluralidad para que ese directorio tuviera no solo una conversación política, sino que también técnica”, señaló.

Asimismo, dijo que se excluyó de su propuesta el Defensor de la Audiencia, que existe por ejemplo en España y que “era una figura antes del CNTV, esto no quitaba atribuciones, pero podía haber sido una instancia intermedia que podría representarle al directorio algunos temas para mejorar”.

Otro aspecto que no comparte Bellolio es que se permita “voz y voto de los trabajadores” en el directorio, porque a su juicio “rompe los equilibrios de parte y contraparte que existen entre directorio y equipo ejecutivo y de administración”.

Sobre la creación de una radio estatal, planteó que los canales tienen “economías de ámbito, en que al estar especializados en noticias les es más sencillo y barato el poder generar una ampliación dentro de ese giro noticioso, como lo ha hecho, CNN con su radio, o canal 13”, aunque precisó que “no es fácil abrirla, porque los rostros de TVN tienen espacios en otras radios, pero el contenido multiplataforma es el futuro, la clave es el control de costos”.

En la misma sesión en que expuso Bellolio, la diputada Catalina Pérez (RD) sostuvo que “es importante que se aclare lo que se ha señalado (Berllolio) respecto del endowment, en lo que se refiere al calce de los montos. Hemos tenido varias sesiones donde siento que el Ejecutivo no nos ha podido esclarecer la coincidencia o no de los montos de retorno del endowment, más allá de que estemos de acuerdo con la figura del endowment”.